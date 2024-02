Xbox – Phil Spencer intervient pour mettre fin aux rumeurs

« À l’Ouest, rien de nouveau » aurait pu être le titre du podcast (filmé) dans lequel sont intervenus Phil Spencer, grand patron de Xbox, accompagné de Sarah Bond (Présidente de Xbox) et Matt Booty (Président des jeux, du contenu et des studios, et oui, il a un nom rigolo !). Une intervention des pontes de la marque pour remettre les points sur les « i » après que les rumeurs se sont un peu emballées sur les réseaux sociaux, au point d’annoncer la disparition de la marque !

À l’origine, il y a un bruit de couloir annonçant la sortie d’Hi-Fi Rush sur PlayStation et Switch. Ce que n’a pas démenti Phil Spencer, ce qu’il a même confirmé à demi-mot. Seulement, de « Hi-Fi Rush sort sur PlayStation », l’info, par volonté d’avoir des titres de plus en plus générateurs de clics, est devenue « Les exclus Xbox sur PS5 ? », pour aboutir doucement à « Xbox se retire du marché des consoles ». Ce qui n’est évidemment pas le cas, au contraire, même.

Phil Spencer et ses collaborateurs ont donc confirmé que quatre titres jusqu’ici exclusifs à Xbox sortiraient sur « d’autres consoles ». Ils n’ont pas voulu préciser de quels titres il était question, voulant laisser les studios maître de leur communication. Cependant, ils ont été décrits comme des jeux étant tous sortis depuis plus d’un an, deux d’entre-eux sont des jeux-service, deux autres sont des « plus petits jeux » qui n’étaient pas essentiel à la marque, pour lesquels Xbox n’avaient pas d’ambitions particulière, mais qui sont d’après Phil Spencer de belles réussites méritant d’être remis sous les projecteurs en ressortant sur de nouveaux supports.

Pour ces deux derniers, on pense fortement à Hi-Fi Rush, donc, et à Pentiment. Deux titres qui figuraient déjà dans les folles rumeurs de ces deux dernières semaines. Parmi les deux jeux-service, il est évidemment question de Sea of Thieves, qui lui aussi était évoqué dès les premiers bruits de couloirs. Quant au second, pourrait-il s’agir d’Halo Infinite, qui aurait bien besoin d’être redynamisé ? Difficile à imaginer, tant Halo est une marque emblématique de Xbox… Certains pensent aussi à Grounded, que l’on identifie pourtant moins comme un jeu-service…

Toujours est-il que Phil Spencer l’a très clairement dit : ni Starfield, ni Indiana Jones ne sont envisagés pour être portés sur d’autres écosystèmes. De même qu’il a annoncé que des infos concernant le hardware Xbox seraient à venir en juin (pour confirmer les fuites de septembre dernier évoquant notamment une Series X dépourvue de lecteur optique ?), et qu’il investissait d’ores et déjà sur la prochaine génération de machines. Non, Xbox ne se retire pas du marché des consoles.

Pour le reste, les trois patrons de la marque ont rappelé les ambitions de Xbox et les slogans qui décrivent sa stratégie : « Play Everywhere » et « When everybody plays, we all win » (« quand tout le monde joue nous sommes tous gagnants »), rappelant que l’objectif chez Xbox n’était pas tant le nombre de console écoulées, mais d’attirer un maximum de joueurs par tous les canaux possibles (Xbox, donc, mais aussi PC et cloud). Les « Day One on Game Pass » sont plus que jamais d’actualité, et concerneront aussi désormais les jeux Activision-Blizzard. D’ailleurs, concernant la nouvelle acquisition d’Xbox, les effets vont se ressentir très prochainement, avec l’arrivée de Diablo IV sur le Game Pass le 28 mars.

L’intégralité de la discussion est à retrouver en vidéo :