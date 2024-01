Xbox Developer Direct 2024 – De jolis voeux de début d’année

C’est aujourd’hui, jeudi 18 janvier que Xbox a choisi pour lancer son année 2024. Une nouvelle fois, c’est via le format Xbox Developer Direct que la marque américaine a présenté quelques projets en cours de développement dans ses studios.

Après de nombreux rachats, effets d’annonce, et pour le moment peu de jeux à se mettre sous la dent, les fans sont en droit de s’attendre à plus pour accompagner des Xbox Series au catalogue encore trop pauvre. Alors, que retenir de ces quarante-huit minutes de visite dans les studios et des cinq jeux présentés ? 2024 sera-t-elle enfin l’année Xbox ? Notre avis à chaud.

Et après une petit vidéo d’introduction mettant en avant le côté humain du jeu vidéo dans les studios Xbox, direction Obsidian Entertainment pour la première annonce: le RPG fantastique Avowed. Aux confins d’un monde déjà connu des joueurs de Pillars of Eternity, votre personnage devra trouver l’origine d’une mystérieuse épidémie, et découvrira par la même bien d’autres secrets.

Un vaste monde, des choix moraux, et de nombreux combats, on est dans un RPG pur jus. On est déjà sous le charme de l’univers visuel proposé, même s’il faut avouer que les animations en combat semblent pour le moment manquer d’énergie et de vivacité. Mais le savoir faire du studio n’est plus à prouver et donne envie de croire au projet. Plus de nouvelles seront données dans les prochains mois. Rendez-vous cette automne sur Xbox Series, PC et Game Pass.

Direction Cambridge en Angleterre, dans les locaux du studio Ninja Theory, pour des nouvelles du très attendu Senua’s Saga: Hellblade II. L’héroïne est de retour après ses premières aventures en 2017, avec une nouvelle mission: se venger d’une horde de vikings qui a attaqué son village en Islande. Bien évidemment, d’autres créatures seront de la partie, notamment des Draugr qui nous ont déjà bluffé visuellement.

Même si le personnage sera toujours accompagné des furies, et des voix qui la hantent, il semblerait bien que des choix forts ont été fait pour ce second opus. L’expérience est annoncée beaucoup plus courte mais beaucoup plus violente que sur le premier jeu. Hellblade II a été pensé comme un jeu de survie, et pour survivre, Senua va devoir se battre.

On avait déjà aimé la bande annonce présenté aux Game Awards en décembre, mais on a encore franchi un palier ce soir lors du Xbox Developer Direct. Le jeu d’Obsidian présenté précédemment, bien que différent dans son approche, a fait bien pâle figure à côté. Le travail fait sur les animations a l’air gigantesque, et le rendu in-game et les textures semblent magnifiques. Et si le premier gros jeu de l’année de la Xbox Series sortait le 21 mai prochain ?

La série RPG Mana débarque pour la première fois cet été chez Xbox. Après trente ans et dix-sept jeux, il était temps pour la série de découvrir de nouveaux horizons. Ce sera donc le cas avec Visions of Mana, qui devrait reprendre les codes de la série sans forcément chercher à la révolutionner. Une belle affaire pour les deux parties que sont Xbox et Square Enix, qui ont chacun à y gagner. C’est mignon, c’est fidèle à l’esprit de la série, mais ce n’est sans doute pas ce qui fera acheter des consoles estampillées Microsoft.

Ara: History Untold, quatrième jeu présenté ce soir, nous a bien fait de l’oeil, mais saura-t-il se faire une place dans un monde du jeu de stratégie historique au tour par tour dominé par Civilization ? Surtout, arrivera t-il à s’en démarquer, alors que de nombreux développeurs du studio Oxyde Games ont justement travaillé sur Civilisation V ?

Après quelques minutes de présentation, force est de constater qu’on a vraiment envie de lui laisser sa chance. Visuellement très joli, avec un système de tour par tour innovant, basé sur des choix moraux et des créations d’écosystèmes plus proches des réalités actuelles, Ara: History Untold pourrait bien être une des belles surprises de l’année. Rendez-vous en fin d’année sur PC uniquement.

Enfin, le gros morceau avait été gardé pour la fin de ce Xbox Developer Direct: Indiana Jones et le Cercle Ancien. Développé chez MachineGames, et pensé par Todd Howard, cela faisait un moment qu’on attendait des nouvelles de l’aventurier le plus célèbre au monde. Les voilà enfin.

Une quinzaine de minutes de présentation du projet adoubé par LucasFilm qui ont quand même fait leur petit effet. La licence est culte, et rien que la première image d’Indy dans la jungle nous a donné envie de retourner voir les films (les trois premiers hein, pas les autres…)

Les personnages de la licence sont là, et Harrison Ford prête une nouvelle fois ses traits au héros, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Des nazis, des voyages à travers le monde, des énigmes, du fouet et du chapeau, on sera sans doute en terrain connu, mais avons-nous besoin de plus ? Jouer la carte de la surprise aurait sans doute été trop risqué. Mais Indiana Jones et le Cercle Ancien pourra-t’il éviter le piège d’être un simple Uncharted-like ? Réponse dès cette année, sans date plus précise pour le moment.