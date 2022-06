Xbox & Bethesda Games Showcase – Les plus grosses annonces

Ce Dimanche 12 Juin s’est tenu le Xbox & Bethesda Games Showcase, conférence attendue de pied ferme par tous les aficionados de la marque au X vert, mais pas seulement. En effet, même si de nombreux jeux présentés ont fait état d’une exclusivité totale, le reste des joueurs aura quand même de quoi se mettre sous la dent. Résumons ensemble les plus grosses annonces de cette présentation.

Redfall, le Left 4 Dead avec des vampires

La conférence commence directement par du Bethesda avec le prochain titre de chez Arkane Studios : Redfall. Ce dernier est un shooter coopératif à la Left 4 Dead, sauf que vos ennemis sont ici les célèbres buveurs de sang. Le gameplay présenté se veut nerveux, donnant un aperçu des possibilités du titre. On nous présente également les quatre personnages du jeu ainsi que leurs capacités. Sortie prévue en 2023.

Hollow Knight : Silksong se montre chez Xbox !

Vous l’attendiez, il était là ! Hollow Knight : Silksong s’est montré à travers un magnifique trailer. Même si tout le monde n’avait sur les lèvres que l’annonce d’une date de sortie, ce dernier s’est une nouvelle fois montré avare et s’est bien gardé de nous la dévoiler. Cependant, on peut noter que, lorsqu’il sortira, il sera ajouté dès sa sortie au Xbox Game Pass.

A Plague Tale: Requiem refait parler de lui

Après le succès de A Plague Tale: Innocence, une suite était bien évidemment attendue au tournant. Cette dernière, sous-titrée Requiem, s’était annoncée lors du dernier Xbox & Bethesda Games Showcase. Cette nouvelle itération de l’événement était donc l’occasion rêvée de nous en montrer un peu plus sur le titre en confirmant sa sortie pour cette année 2022 avec un nouveau trailer.

Forza Motorsport accélère dans le Xbox & Bethesda Games Showcase

Vroum ! C’est le moment d’accueillir le nouvel opus de la série de jeux de course de Microsoft, sobrement intitulé Forza Motorsport. Ce dernier se montre dans un trailer in-game et comme à l’accoutumée, c’est très beau, ça tourne bien, c’est ultra-réaliste et c’est prévu pour le printemps 2023.

Les jeux Activision-Blizzard font leur show

Même si le rachat d’Activision-Blizzard n’est pas encore acté, cela n’a pas empêché l’éditeur de se frayer un chemin dans la conférence. On y apprend donc que la partie PvP d’Overwatch 2 sera free-to-play et débarquera le 4 Octobre 2022 en early access, accompagné d’un nouveau héros : la Junker Queen. On aura le droit un peu plus tard à une présentation et des images de gameplay pour Diablo IV, toujours prévu pour 2023. Ce dernier en profite pour dévoiler la Nécromancienne, cinquième et ultime classe jouable.

Un nouveau jeu pour la licence Minecraft

Vous reprendrez bien un peu de Minecraft ? Après le titre Minecraft Dungeons, Microsoft annonce un nouveau spin-off pour le jeu de Mojang : Minecraft Legends. Ce dernier est un titre d’action-stratégie qui se dote d’une histoire qui lui est propre dans l’univers de Minecraft. Tout y est donc cubique, avec un angle de caméra plongeant donnant plus de place à l’action. Rendez-vous en 2023, directement sur le Game Pass.

Des jeux déjà en place qui reçoivent du contenu

Petit résumé des annonces ayant eu lieu autour de titres déjà sortis qui recevront du contenu dans les mois à venir. Premièrement, la prochaine extension de The Elder Scrolls Online s’est montrée. Intitulées The High Isles, cette dernière sortira le 20 Juin mais à tout de même décidé de passer faire un petit coucou. Vient ensuite un DLC pour Fallout 76: The Pitt. Cette dernière sortira en Septembre 2022 et invitera les joueurs à sauver The Pitt où deux factions rivales s’opposent.

Grounded, lui, sortira enfin de son early access pour proposer sa version définitive en Septembre 2022. Forza Horizon 5 se dotera lui d’un DLC aux couleurs de Hot Wheels dès le 19 Juillet 2022. Sea of Thieves, pour finir, verra débarquer sa saison sept le 21 Juillet 2022. Cette dernière est placée sous le signe de la customisation et du commandement de vos navires, faisant de vous de vrais capitaines.

Microsoft et la conquête japonaise

S’il y a bien une contrée qui résiste encore et toujours à Microsoft, c’est bien le Japon. La marque au X vert décide donc de frapper un grand coup en s’associant avec des studios bien connus du monde nippon. Pour commencer, c’est Koei Tecmo qui ouvre le bal en nous dévoilant Wo Long: Fallen Dynasty. Ce dernier, développé par la Team Ninja, se montre au travers d’un trailer qui en envoie, teinté d’action et de mysticisme. Il sortira début 2023.

Ensuite, c’est au tour d’Atlus d’entrer en scène pour annoncer l’arrivée de la série Persona pour la première fois sur consoles Xbox. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal sortiront tous sur les machines de Microsoft. Une bande-annonce a été diffusée pour l’occasion. Le premier à entrer en scène sera Persona 5 Royal qui débarquera le 21 Octobre 2022.

Pour finir, nous vous en parlions plus tôt, c’est un certain Hideo Kojima qui est passé dire bonjour à Phil Spencer. Même si nous n’avons rien appris de plus sur le projet, nous sommes maintenant certains que celui-ci est réalisé en collaboration avec Microsoft, comme le laissaient entendre les bruits de couloir. Reste à savoir si la rumeur sur le titre “Overdose” est, elle aussi, fondée.

Le gros focus du Xbox & Bethesda Games Showcase : Starfield

Nous y sommes. Le point culminant de la conférence, celui que tous ou presque attendaient au tournant, annoncé depuis maintenant si longtemps, Todd Howard est présent pour l’occasion et nous en dit et montre plus sur le Fallout de l’espace. Nous avons eu le droit à du gameplay, des images commentées. Et pour être honnête, on reste un peu sur notre faim. Le jeu est joli sans être exceptionnel, le gameplay au sol semble particulièrement lourd et l’intelligence artificielle des ennemis est partie en vacances. Ce qui sauve réellement cette présentation du titre, ce sont le gameplay en vaisseau ainsi que la promesse de mille planètes à explorer comme bon nous semble. Starfield sortira en 2023 en exclusivité sur les machines de Microsoft.

C’est sur ce titre très attendu que se termine le Xbox & Bethesda Games Showcase, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Youtube de Xbox. Ce dernier aura été généreux en termes de présentations, mais peu en termes de réelles nouveautés. Il nous aura au moins permis de jeter un nouveau regard à des titres déjà connus ou de découvrir des images inédites de jeux qui en manquaient. Le point fort de la présentation reste encore et toujours le Game Pass, qui va accueillir de très beaux titres dans les douze mois à venir, comme promis par Phil Spencer.