Microsoft s’installe au sommet des ventes sur Playstation

Comme c’est le cas chaque mois, Playstation vient de dévoiler la liste des jeux qui se sont le mieux vendus le mois précédent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft n’a pas tardé à s’installer au sommet sur les terres de son désormais « ex-rival ». Pour le mois d’avril, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, les trois jeux les plus vendus sur Playstation 5 sont en effet des purs produits des studios appartenant aujourd’hui à Microsoft: Minecraft, Forza Horizon 5 et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

En Europe, Indiana Jones et le Cercle Ancien ainsi que le dernier Call of Duty font aussi leur apparition dans le top des jeux les plus vendus du mois. Oui, vous ne rêvez pas, sur les dix jeux les plus vendus actuellement sur Playstation 5, cinq sont sous pavillon Microsoft. Des chiffres qui semblent confirmer que la firme américaine a peut-être fait le bon choix en décidant d’ouvrir son catalogue à d’autres constructeurs, s’ouvrant par la même à plus de cinq-cent-millions de joueurs potentiels, entre PC et consoles.

Et mine de rien, à la vue de certaines réactions sur les réseaux sociaux, il semblerait que certains joueurs soient prêts à changer de crémerie et à quitter le giron Sony pour rejoindre Microsoft, si toutefois la future génération venait à proposer un nouveau duel des consoles. Et si le coup de poker tenté par la firme américaine était là ? Montrer à une audience élargie que ses jeux sont bons (d’autant plus dans une période très creuse pour Sony), et que via le Game Pass, ils sont disponibles à un prix groupé défiant largement l’offre Playstation et ses achats à l’unité. Car soyons honnêtes, d’un point de vue purement technique, la différence n’est que minime, et c’est le porte-monnaie qui fera sans doute la différence. Alors entre un jeu à quatre-vingt-dix euros l’unité et un abonnement à cent-cinquante euros l’année, leur coeur pourrait balancer.

Malgré tout, si les chiffres de ventes sont bons pour les anciennes exclus Xbox, il ne faut pas s’enflammer. Après avoir notamment dépensé plus de soixante-quinze milliards de dollars pour absorber Activision Blizzard et huit pour Bethesda, Microsoft est encore loin d’être rentable, et devra patienter de longues années avant de rentrer dans ses frais. Mais ce qui compte dans le monde du jeu vidéo actuel, c’est l’image que l’on donne, pour préparer au mieux le futur. Et actuellement, dans le duel Sony/Microsoft, c’est plutôt le second qui semble actuellement avoir décroché le rôle du gentil.

Les ventes en Europe pour le mois d’avril 2025: