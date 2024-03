Un open-world Terminator pour les 40 ans de la franchise

Terminator, le premier film, dans lequel le T800 incarné par Arnold Schwarzenegger est encore méchant, est sorti aux États-Unis le 26 octobre 1984. Cet automne, la licence fêtera donc ses 40 ans ! Et c’est à cette occasion que Nacon publiera Terminator: Survivors.

Le jeu sera situé quelques temps après le second film. Skynet semble gagner la guerre, et les humains sont traqués par les machines. Le titre sera ainsi un jeu de survie en open world, un genre qui semble très bien coller aux évènements racontés dans les films, mais aussi à un certain air du temps. Le survival semble en effet être le genre du moment, de Palworld à Pacific Drive, en passant par Ninghtingale, pour ne parler que de ceux-là. La mode durera-t-elle jusque l’automne prochain… ?

Le trailer, très réussi, ne montre pas d’image de gameplay, mais une cinématique de très bonne facture qui met le jeu en contexte : décors postapocalyptiques, loot, et survivants humains avec un Terminator menaçant aux trousses… C’est Nacon Studio Milan qui se charge du développement du jeu ; le studio était jusqu’ici plutôt spécialisé dans le jeu de courses de moto, ayant développé Rims Racing et TT Isle of Man : Ride on the Edge 3. Si avec Terminator: Survivors il est toujours question de belles mécaniques (!), le développement d’un tel jeu est une sorte de saut dans l’inconnu pour le studio, qui pourrait être l’opportunité d’apporter un peu de fraîcheur sur un genre très balisé.

« Dans cette histoire originale se déroulant après le deuxième film, vous contrôlez un groupe d’humains ayant survécu au Judgment Day, en solo ou en mode coopératif, et confrontés à une multitude de dangers mortels dans ce monde post-apocalyptique (…). Les machines de Skynet vous traqueront sans relâche, tandis que d’autres humains lorgneront sur les mêmes ressources que vous.» – Nacon, éditeur du jeu (traduit par la rédaction).

La réussite de Robocop: Rogue City, sorti en novembre dernier, développé par Teyon et déjà édité par Nacon nous permet d’imaginer un jeu qui pourrait-être une bonne surprise ? Et, en imaginant le meilleur scénario possible, Terminator : Survivor pourrait même finir par être considére comme « la véritable suite » de T2, vu la réputation compliquée des films sortis après le second épisode par James Cameron en 1991.

Et pour les plus gros fans de la licence, Terminator Dark Fate Defiance, un RTS qui semble assez exigeant, situé dans l’univers dominé par Skynet, vient de sortir sur PC (via Steam).