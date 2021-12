Ubisoft – La grande exode des talents

Un an et demi après que le scandale de harcèlement a éclaté au sein de la société française de jeu vidéo Ubisoft, les choses n’ont pas réellement changé. Malgré plusieurs plaintes et pétitions publiques et collectives pour dénoncer les conditions de travail des salariés, la société n’a rien fait pour remédier à sa culture d’entreprise toxique. En effet, nous savons d’ores et déjà que le harcèlement sexuel fait partie intégrante de la culture d’entreprise en protégeant notamment les agresseurs quand ils sont des cadres « profitables » à la société.

Face à la passivité de la hiérarchie, ce qui devait arriver s’est réellement passé. Elle se retrouve donc face à une gigantesque vague de départs surnommés dans les couloirs de l’entreprise de “grande exode”.

Selon nos confrères d’Axios, cette vague de démissions toucherait principalement les plus grands talents d’Ubisoft qui, évidemment, en plus de la crise sanitaire ont un impact assez conséquent sur les nombreux projets qui sont en production donc ralentis, voire même bloqués. Nous savons par exemple qu’au moins 25 personnes les plus créditées du dernier gros jeu d’Ubisoft Far Cry 6 sont déjà parties et qu’environ une douzaine des plus gros noms ayant travaillé sur Assassin’s Creed Valhalla ont également démissionné.

Parmi les nombreux facteurs de départs, on peut noter un salaire faible, un malaise évident face à la gestion par Ubisoft des scandales de harcèlement. De plus, les recruteurs concurrents en profitent pour proposer de belles opportunités aux salariés au vu de la situation d’Ubisoft.

Certains regrettent de devoir quitter l’entreprise dans laquelle ils sont depuis des années, mais après avoir essayé de s’impliquer dans les maigres efforts de la société pour réformer sa culture d’entreprise, malheureusement, les promesses des dirigeants ne les ont pas convaincus de rester.

Récemment, Ubisoft a annoncé une campagne de recrutement pour leur prochain gros projet : le remake de Splinter Cell. En espérant pour l’entreprise qu’elle arrive à mener à terme son ambition sans essuyer de départs supplémentaires.