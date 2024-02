Total War: Warhammer III – Du renfort pour Cathay

Aux maux succèdent les mots, puis les actes. Après avoir fait amende honorable suite à la controverse générée par le prix indécent du DLC Shadows of Change de Total War: Warhammer III, et s’être retrouvé témoin impuissant de la débâcle des armées de Total War: Pharaoh, Creative Assembly est désormais à la manœuvre pour essayer de redorer son blason fort terni et sauver l’avenir de la franchise.

Cette entreprise de séduction a démarré le mois dernier avec le DLC gratuit des Peuples de la Mer pour Total War: Pharaoh. Un contenu sympathique qui néanmoins de change rien aux fondations du jeu. En ce qui concerne Total War: Warhammer III, le prochain DLC, Thrones of Decay est attendu au tournant. Creative Assembly vient tout juste de dévoiler la première partie des additions supplémentaires et rétroactives pour Shadows of Change, ce qui nous permet de nous faire une idée du nouveau standard de contenu pour les DLC à venir.

Un nouveau modèle de DLC pour Total War: Warhammer III

Nous apprenons ainsi, dans un premier blog dédié, quel est le nouveau standard des DLC en termes de contenu et quels sont les renforts que reçoit Cathay.

Désormais, les Lords Packs pour Total War: Warhammer III comporteront trois seigneurs légendaires avec leurs propres mécaniques de jeu, tandis que chaque race aura son nouveau seigneur générique, son héros générique, cinq nouvelles unités, trois régiments de renom ainsi qu’un personnage gratuit. Pour ce dernier, nous avons eu l’oubliable Aekold Helbrass en héros légendaire dans Shadows of Change, mais nous aurons un seigneur légendaire gratuit avec Thrones of Decay. En parallèle, il y aura des ajouts potentiels, comme des nouvelles montures ou domaines de magie.

Focus sur le Grand Cathay : véritables additions ou reskins ?

Voilà donc à quoi s’attendre pour Shadows of Change et Thrones of Decay. Passons aux nouvelles unités que recevra Cathay.

Saytang The Watcher est introduit en nouveau héros légendaire pour Cathay, et devient ainsi le premier héros avec un statut de construction. De quoi faire pâlir les Rois des Tombes, pourtant maîtres en la matière. Saytang est d’ailleurs décrit dans le blog comme étant l’équivalent cathayan du Géant d’Os.

Arrive ensuite le Gate Master of Celestial Cities en tant que nouvel héros générique. Un personnage dont le design avait déjà fuité peu après la sortie du jeu et qui rejoint le champ de bataille 2 ans plus tard.

Enfin, deux nouvelles unités rejoignent les rangs des armées de Cathay dans leur lutte face aux factions du Chaos : le Great Moon Bird et le Celestial Lion. Deux monstres en entité unique.

La victoire de CA : faire accepter une hausse de 150% du prix des DLC

Si l’on peut se réjouir de voir ces nouvelles additions à un DLC déjà sorti et augmentant réellement la valeur ajoutée de Shadows of Change, il nous semble qu’il faille nuancer ce que beaucoup annoncent déjà comme une victoire des joueurs contraignant un studio à être davantage consummer-friendly.

Ces nouvelles unités pour Total War: Warhammer III sont bienvenues mais ne sont pas complètement nouvelles. Le nouveau héros légendaire est une Sentinelle de Terracotta avec un arc. Notre ami le Gate Master traîne dans les cartons de CA depuis deux ans, quant aux deux nouveaux monstres qui dissimulent mal l’utilisation des animations de monstres des Hauts-Elfes, ils paraissent redondants après avoir déjà eu le Lion de Jade et le Lion de Jais et ne changeront pas autant la manière de jouer que de nouvelles unités d’infanterie, par exemple.

Mais surtout, le plus grand problème demeure : le prix ne bouge pas. Thrones of Decay sera donc lui aussi à 25 euros, contrairement aux Lords Packs précédents qui étaient à 10 euros. Une hausse de 33% de contenu justifie-t-elle une hausse de 150% du prix ? Bien sûr que non. On se demande alors quel sera le prix de futurs Race Packs, dont la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Sachant que celui des Nains du Chaos était le premier à atteindre les 25 euros l’année dernière, une augmentation de quelques euros des Race Packs précédents qui en appelle certainement une nouvelle, et ce alors que les Nains du Chaos ont une faction et un seigneur légendaire en moins par rapport aux Rois des Tombes et à la Côte Vampire.

En ce qui nous concerne, recommander l’achat d’un DLC à 25 euros, en plus d’autres DLC à 25 euros, pour ajouter une poignée d’unités à un jeu composé de trois parties vendues 60 euros chacune et alors que les fondations du jeu restent mauvaises (l’IA, les sièges, toujours pas de chat en multijoueur), nous paraît difficile.