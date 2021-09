tinyBuild Connect – La conf’ indé qui a des idées

Parce qu’il n’y a pas que les Sony, Nintendo ou les grands rassemblements comme la GamesCom qui ont droit à leurs conférences en ligne, l’éditeur tinyBuild a lui aussi monté son évènement, le tinyBuild Connect, diffusé ce mardi 14 septembre (et accessible en replay ci-dessous).

tinyBuild, c’est, comme son nom l’indique, un “petit” éditeur (tiny en anglais), mais qui a réussi à se faire remarquer notamment grâce au succès de sa licence phare, Hello Neighbor.

Et justement, Hello Neighbor 2 était au programme de ce premier tinyBuild Connect. Au menu de ce deuxième épisode, on retrouve l’horrible voisin qui se cache derrière une apparence de Monsieur-Tout-Le-Monde. Cette fois, c’est un journaliste (qu’on incarne) qui est persuadé que le “neighbor” n’est pas étranger aux mystérieuses disparitions constatées en ville. Sur de son fait, même si personne ne l’écoute, il va aller enquêter sur place…

On retrouve le mix de puzzle game et d’infiltration qui représentent le cœur du jeu, avec pour ce deuxième épisode une évolution technologique de taille : le voisin, mu par l’I.A., va apprendre des comportements des joueurs du monde entier et adapter sa stratégie. Ainsi, si l’I.A. constate qu’une technique est régulièrement utilisée par les joueurs pour échapper au voisin, elle adaptera en conséquence les actions du personnage pour que la technique en question ne puisse plus fonctionner…

Peut-être faudra-t-il jouer dès la sortie du jeu pour éviter que l’I.A. ne devienne trop maligne ? Hélas, et bien qu’on sente que le jeu ne devrait plus tarder à arriver, il de dispose pas encore de date de sortie.



Mais il n’y a pas que Hello Neighbor chez tinyBuild, ainsi que l’a montré le reste du programme. Certains titres mis en avant lors de la vidéo semblaient afficher tout ce qu’on aime dans un jeu indé : des idées, et de l’originalité. Ainsi, Spiderheck mets des sabres laser dans les pattes d’araignées pour un jeu multi minimaliste qui mise tout sur le gameplay. On pense ainsi à Nidhogg ou Towerfall Ascension, deux jeux qui cachaient derrière une D.A. rétro limitée un gameplay imparable… Quant à savoir si Spiderheck sera à la hauteur, on ne peut aujourd’hui que l’espérer.

Autre univers, autre genre, Trash Sailors propose un jeu d’action et de stratégie où des pirates voguant dans une mer de déchets doivent à la fois éviter les dangers de la navigation, gérer l’état de leur raffiot, éviter les attaques ennemies… Tout en récoltant les détritus qu’ils recycleront en matériaux de construction ou en munitions. Avec un discours écolo tenu sur le ton de l’humour mais néanmoins bien présent, et une direction artistique faites d’illustrations “à la main” tout droit venues d’un album jeunesse, le titre pourrait bien avoir les arguments pour convaincre.

On pourra moins parler d’originalité pour Tynikin, qui ressemble à s’y méprendre à un Pinkmin-like (une référence assumée, le titre étant assez révélateur). Néanmoins, cela ne signifie pas que le jeu ne sera pas fun et amusant… Au contraire !

Enfin, le jeu qui nous aura le plus marqué pendant cette présentation s’intitule The Bookwalker. Jeu d’aventures avec des éléments de puzzle game, il nous donne la possibilté de littéralement rentrer dans les livres pour explorer leurs univers. En terme d’interface, on a donc un jeu d’aventures en 3D à la première personne, qui passe en 3D isométrique à la troisième personne quand on explore les livres. Chaque tome nous permet de visiter un diorama qui sera aussi une énigme à résoudre… Ce postulat permet aussi aux développeurs de s’en donner à cœur joie sur les différents univers mis en scène. Un jeu dont définitivement, on attend beaucoup ! Et si la présentation vous fait autant envie qu’à nous, vous pouvez tenter votre chance pour participer aux beta-tests en vous inscrivant via la page du jeu sur Steam.

D’autres titres encore étaient au programme de ce tinyBuild Connect, que vous pourrez revisionner dans son intégralité ci-dessous !