The Witcher 4 – Un premier trailer aux Game Awards avec Ciri

On savait que The Witcher 4 était entré en développement depuis un certain temps dans les locaux de CD Projekt RED, mais on ne pensait pas le voir si tôt néanmoins. Une bien belle surprise, puisqu’a été projeté lors des Game Awards le premier trailer cinématique du jeu mettant à l’honneur une certaine Ciri, qui, comme il était pressenti, prendra les rênes de cette nouvelle saga se déroulant dans l’univers créé par l’écrivain Andrzej Sapkowski.

Et oui, on parle là bien de saga, car c’est qui nous est annoncé en toute fin de bande-annonce, une nouvelle trilogie serait donc l’hypothèse la plus probable.

Par contre, ne vous emballez pas, on est selon toute vraisemblance pas prêt de voir débarquer The Witcher 4 avant un bon moment. Geoff Keighley l’a lui-même dit avant la diffusion du trailer, ce qui nous serait donné de voir appartient à la prochaine génération, alors qu’en début de vidéo nous est signifié que son pré-rendu a été généré via une carte graphique RTX encore non annoncée. Bien évidemment, on n’est en rien surpris par cela sachant que CD Projekt est coutumier du fait de révéler ses jeux bien des années avant leurs sorties.

Pour ce qui est du trailer en lui-même, rien de bien particulier à noter, si ce n’est que l’on retrouve tout ce qui fait le sel de la licence, à savoir de gros monstres, un ton assurément mature, ainsi qu’une direction artistique absolument superbe. Ciri semble aussi avoir repris le flambeau de Geralt et être devenu un Sorceleur à son tour, puisqu’elle transporte les deux épées distinctives de ces êtres mutants, seuls humains capables de se dresser face aux créatures mortelles qui peuplent le monde. Et ce n’est pas vraiment là le destin que voulait lui offrir Geralt, nul doute alors que l’on en apprendra plus en jeu.

The Witcher 4 n’a pour le moment aucune fenêtre de sortie, mais nul doute qu’il sortira sur toutes les prochaines consoles et sur PC, avec surement même une parution sur la génération actuelle.