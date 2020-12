The Game Awards 2020 – On fait le point sur les rumeurs et annonces

La cérémonie The Game Awards approche à grands pas de bisons, et au-delà même de notre curiosité à découvrir les gagnants des différents prix, dont un titre de jeu de l’année bien disputé, c’est surtout les annonces qui vont y être faites qui nous intéressent. On se souvient tous d’avoir découvert le premier trailer de Resident Evil 3 Remake ou encore les premiers visuels de la Xbox Series X lors de l’événement de l’année dernière.

Alors oui, nous sommes curieux, et cette curiosité nous pousse aussi à faire attention à toutes les rumeurs qui entourent la manifestation, comme les jeux qui pourraient y être montrés, annoncés ou ceux fantasmés et qui n’en resteront qu’à ce stade. Nous vous proposons un petit récap des bruits de couloirs les plus aguicheurs qui sont venus à nos oreilles pour cette édition 2020.

Silent Hills, le retour ?

Et commençons par ce qui passionne le plus votre plume du jour, à savoir le survival-horror. Sous-genre horrifique, on lui doit sa démocratisation (auprès du grand public) avec la licence Resident Evil en 1996, mais pas que, puisqu’en 1999 Konami et Keiichiro Toyama sortent un Silent Hill fabuleusement effrayant et à l’univers unique en son genre.

En 2014, lors de l’E3, Hideo Kojima présenta un teaser jouable nommé P.T qui s’avérera être en fait un avant-gout de Silent Hills, une nouvelle entrée dans la licence donc qui serait dirigée par Hideo Kojima en collaboration avec le réalisateur Guillermo Del Toro et avec comme acteur principal pour incarner le héros du jeu un certain Norman Reedus.

Voilà qui était fort alléchant, mais le projet avorta malheureusement quelque temps après suite au douloureux divorce entre le père de Metal Gear et sa firme de toujours Konami. Des rumeurs ont fait état plusieurs fois d’une reprise du développement au sein de l’entreprise japonaise, mais rien de très sérieux, jusqu’à récemment en tout cas.

En effet, si des petits chuchotements se faisaient entendre dernièrement quant à la reprise du projet par Sony en partenariat avec Kojima Production et Konami, les choses se précisent de plus en plus, et ce, même s’il faut prendre l’information avec des pinces de crabe. Si AestheticGamer (une source sûre du milieu) avait déjà parlé de ce retour d’outre-tombe, c’est une autre personne généralement bien informée qui acte ce Silent Hills.

Il s’agit du YouTuber Moore’s Law Is Dead (qui avait notamment annoncé avant tout le monde l’annonce de God of War: Ragnarok), qui prédit que Silent Hills pourrait se montrer à la cérémonie des Game Awards sans en être sûr à 100% néanmoins, tout en certifiant par contre que le jeu est bel est bien une réalité comme l’attestent les dernières rumeurs en date.

Croisons les doigts pour que tout ce beau monde ait raison et que l’on ait enfin le droit à un vrai nouveau Silent Hill qui pourrait pour le coup être exclusif à la PlayStation 5. La licence le mérite amplement ne serait-ce que pour ce qu’elle représente dans l’écosystème du jeu jeu vidéo.

Metal Gear Solid Remake, Solid Snake en 4K ?

Pour cette seconde rumeur, nous allons nous attarder sur une autre licence de Konami, la célèbre Metal Gear Solid. Il s’avérerait qu’un remake de l’épisode culte de la première PlayStation serait en développement dans les locaux de Bluepoint Games pour le compte de Sony. On rappelle que le studio vient de nous pondre la fantastique restauration de Demon’s Souls sur PlayStation 5, rien que ça.

Cette “révélation” nous vient toujours de Moore’s Law Is Dead qui affirme savoir que le studio travaille sur ce Metal Gear Solid Remake depuis quelques mois déjà, mais qu’il a préféré garder l’information pour lui en attendant de trouver plus de sources pour appuyer ses propos. Aujourd’hui sûr de son fait, il affirme que le jeu sera montré vraisemblablement durant les Game Awards.

Ceci n’a rien de bien stupéfiant quand on y réfléchit bien. On sait depuis un bout de temps que Bluepoint travaillait sur deux projets distincts, dont un était Demon’s Souls. L’autre restait secret et au vu de la chappe de plomb qui le recouvrait, ce devait être un très gros morceau qui pourrait donc être ce fameux Metal Gear Solid Remake.

Aussi, le studio, qui pourrait d’ailleurs être racheté par Sony selon là encore des rumeurs insistantes, a déjà eu un premier contact avec la licence Metal Gear puisqu’il était en charge des remasters HD des épisodes 2, 3 et Peace Walker de la HD Collection sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360. Alors voilà, on y croit nous dur comme fer, et voir évoluer Solid Snake en 4K sur nos écrans est un doux rêve que l’on espère voir devenir réalité.

Rappelons néanmoins, que Metal Gear Solid a déjà eu le droit a un remake en 2004 sur GameCube intitulé Metal Gear Solid: The Twin Snakes.

La maintenant traditionnelle grosse annonce de Microsoft.

Il y a quelques jours, Microsoft postait sur Twitter un message éloquent quant à sa présence durant la cérémonie des Game Awards. En gros, la branche Xbox nous donne rendez-vous cette année pour découvrir de très grands jeux. Alors là on peut se mettre à imaginer toute sorte de choses. Enfin un vrai trailer pour le nouveau Fable, un retour en meilleure forme de Halo (même si cela a été plus ou moins écarté) ou encore de nouvelles licences qui émergeraient.

Parce que bon, Microsoft a racheté Bethesda, Ninja Theory, Compulsion Games on en passe et des meilleurs, alors on s’attend à ce que les Xbox Series X|S soient mieux loties en termes d’exclusivités que la One. On sait qu’un nouveau Forza est en développement, que State of Decay 3 va pointer le bout de son nez et que Senua’s Saga: Hellblade II est dans les cartons.

Et si on espère voir apparaitre ces titres lors des Game Awards, tout comme The Medium de la Bloober Team, on souhaite aussi être surpris, surtout si à côté Sony dégaine des Silent Hills et Metal Gear Solid exclusifs à sa PlayStation 5. On pourrait aussi parier sur un Gears 6, sait-on jamais.

Tune into #TheGameAwards this year to see great games get honored 🏆 Watch on December 10: https://t.co/MsAPmdhl1E pic.twitter.com/UcHgp3o4ID — Xbox (@Xbox) December 4, 2020

Dragon Age 4 sera présent.

C’est parce que Casey Hudson et Mark Darrah ont quitté Bioware il y a quelques jours que Dragon Age 4 est mort. Non, le jeu est bien vivant et même si le second mentionné en était encore le directeur créatif jusqu’à son départ, nous espérons être soufflés par la présentation de ce quatrième épisode qui pourrait se faire durant cette cérémonie des Game Awards.

On écrit ici au conditionnel, car si l’on sait grâce à une annonce de Geoff Keighley sur Twitter que le prochain RPG du studio sera bien présent lors de l’événement, on ne sait en revanche pas de quelle façon. Trailer ? Teaser ? Gameplay ? Bon, il ne faut pas non plus s’attendre à monts et merveilles vu que le jeu ne sortirait pas avant 2022 au plus tôt selon Electronic Arts.

Enfin, on aimerait par contre avoir un petit aperçu de la fameuse Mass Effect Legendary Edition.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

Le premier trailer du film Uncharted ?

On le sait, cela a été annoncé, l’acteur Tom Holland remettra un prix lors des Game Awards. Aussi, et depuis cette révélation, on se prend tous a espérer qu’un premier trailer pour le film Uncharted, pour lequel il interprète Nathan Drake, se verra diffuser pour l’occasion. D’autant plus que le tournage est terminé et que le long métrage est maintenant en phase de post production.

Hide Your Treasure: Next Thursday we're welcoming Tom Holland, star of the upcoming @Unchartedmovie, as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/3JwPVXaF1C — The Game Awards (@thegameawards) December 1, 2020

Par ailleurs, l’actrice Gal Gadot va aussi présenter une partie (infime ?) de la cérémonie, surement en vue de promouvoir un certain Wonder Woman 1984 qui sortira dans les salles obscures le 25 décembre outre-Atlantique (et sur HBO Max aussi) et le 16 par chez nous. Brie Larson qui interprète Captain Marvel ou encore John David Washington (Tenet) seront aussi de la partie.

Mais l’annonce concernant un présentateur qui nous a le plus enthousiasmés est sans aucun doute celle de la présence de monsieur Reggie Fils-Aime, l’ancien monsieur Nintendo que l’on a hâte de retrouver.

The big man returns! @Reggie joins #TheGameAwards once again as a presenter, streaming live Thursday night around the world. pic.twitter.com/vkmPVW0n2q — The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2020

En vrac !

Pour finir, on va passer en revue très rapidement quelques autres annonces faites et prises de rendez-vous que l’on nous a donné lors des Game Awards :

Il sera possible, comme l’année dernière, de télécharger de nombreuses démos de jeux exclusivement mises à disposition pour l’événement.

Crimson Desert, prochain MMO de Peal Abyss (Black Desert Online), va se voir offrir du gameplay.

Hood : Outlaws & Legends de SUMO Digital fera une apparition.

Mediatronic, studio derrière Fall Guys, nous donne rendez-vous pour quelques surprises.

Elden Ring pourrait être présent et serait terminé.

Un nouveau personnage de Super Smash Bros. pourrait être annoncé lors de la cérémonie.

Fortnite sera présent. Pourquoi ? On verra bien.

Une rumeur voudrait que le James Bond de IO Interactive soit présent, tout comme Hitman 3.

Voilà pour ce qui est des principales rumeurs et annonces faites autour de l’événement. N’oubliez pas que vous pourrez suivre la cérémonie en notre compagnie sur notre chaine Twitch. Toutes les informations pour ce faire sont à retrouver ci-dessous.