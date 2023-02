Swery65 (Deadly Premonition) pense que les DLC de mises à jour devraient être payants

Hidetaka Suehiro, le fantasque créateur de Deadly Premonition plus connu sous son pseudo Swery65 vient de lancer si ce n’est une bombe, au moins un petit pavé dans la marre, en posant la question rhétorique suivante : « Pourquoi les créateurs qui travaillent jour après jour pour concevoir des jeux vidéo devraient mettre à jour leurs jeux gratuitement ? »

Please tell me why we creators, who work overtime every day to make video games, should have to update our games for free.

You all pay $10 for a cup of coffee at Starbucks….

Is the world going crazy????#TheGoodLife #DLC pic.twitter.com/J8I0L9NxHI — Hidetaka SWERY SueHERO (@Swery65) February 22, 2023

Même si on peut regretter un peu de whataboutism dans la suite de sa remarque (« Vous payez tous 10$ pour une tasse de café chez Starbucks… », certes mais quel est le rapport ? Parce qu’on pourrait aussi répondre qu’avec l’augmentation de nos factures d’électricité, on ne peut pas se permettre de s’offrir des DLC payants. Mais ça n’aurait rien à voir, en effet. Whataboutism.), la question reste légitime.

Le développement des DLC représente en effet des travaux de la même nature que le développement du jeu, et il est évident que les développeurs qui s’en chargent doivent être payés. La question sera cependant : par qui ? Et quand ? Sur des extensions du type Blood & Sand, pour The Witcher III, il n’y a pas de débat. C’est carrément une nouvelle aventure qui nous est proposée, et quiconque aura aimé le jeu s’acquittera bien volontiers de la dizaine d’euros nécessaire pour y replonger. Il trouvera même cela plutôt bon marché !

Le problème se posera avec les extensions nécessaires au bon fonctionnement du jeu. Nous serons nombreux à penser que quand on achète un titre, on est en droit d’imaginer qu’il arrive dans un état de fonctionnement optimal. Or, c’est de moins en moins le cas : les jeux arrivent cassés, buggés, mal optimisés, et sont réparés au fur et à mesure du temps par des mises à jours successives. Il aurait tout de même été scandaleux que les mises à jour venues remettre un peu d’ordre dans le fatras que fut la sortie de Cyberpunk 2077 aient été payantes ! Nous estimerons que ces mises à jour sont une sorte de service après-vente, et sont couvertes par le prix d’achat initial du jeu.

Et justement, il est un peu ironique que la question soit posée par par Swery65, porte-drapeau des jeux bancals ! Rappelons que plus de dix ans après sa sortie, Deadly Premonition est toujours quasiment injouable sur Steam ! Et justement, on doit sa sortie polémique à la publication d’un DLC pour le dernier titre qu’il a signé, The Good Life, dont on avait entre autres choses noté le manque de finitions. Un DLC qui apportera en plus de nouvelles quêtes secondaires un « True Ending », une vraie fin. Mais là encore, n’est-on pas en droit d’attendre d’un jeu que sa « vraie fin » soit comprise dans le tarif initial ?

La bonne nouvelle, néanmoins, c’est que la sortie de Swery65 indique très probablement que le DLC de The Good Life, Behind the secret of Rainy Woods, prévu pour le 9 mars prochain, devrait être proposé gratuitement aux possesseurs du jeu, toujours disponible sur tous les supports actuels (mais plus sur le Game Pass, hélas).