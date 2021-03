Super Bomberman R Online fera prochainement sauter l’exclusivité Stadia

Super Bomberman R Online est pour le moment toujours une exclusivité Stadia, mais la plateforme de Google n’ayant pas rencontré le succès attendu, il faut bien dire que nous avions quelque peu oublié ce jeu. Pour autant Konami venant d’annoncer la fin prochaine de l’exclusivité autour de ce titre, nous allons pouvoir le découvrir aussi bien sur consoles que sur PC.

Alors vous avez certainement déjà entendu parler du jeu Super Bomberman R qui était un titre du lancement de la Nintendo Switch, mais attention à ne pas confondre ces deux jeux car si leur nom est très similaire, le “Online” n’est pas là pour rien et change complètement le type d’expérience. Le jeu Switch est un Bomberman tout à fait classique, on ne change pas une recette qui marche, et vous pourrez vous éclater seul contre d’autres joueurs en ligne ou au cours d’une bonne soirée entre amis sur votre canapé.

Super Bomberman R Online quant à lui n’est déjà pas un jeu payant, il s’agit d’un free to play, et ce dernier vous propose une expérience reprise de Tetris 99. Bomberman, basiquement, permet à un maximum de 8 joueurs de s’affronter sur un terrain donné, et le dernier survivant remporte la manche. Dans Super Bomberman R Online 64 joueurs s’affrontent en même temps, répartis par 4 sur 16 terrains différents, et lorsqu’un joueur bat tous ses opposants sur son terrain, ce dernier et fermé, le joueur se déplace sur un autre pour y affronter les joueurs restant, et ainsi de suite jusqu’à la victoire finale, ou non.

Le caractère compétitif et la parfaite intégration du genre battle royale dans des jeux comme Super Bomberman R Online, rendent les parties ultras addictives, et l’on s’imagine déjà facilement passer toute une soirée sur notre Switch, entre Tetris 99 et Bomberman !

Comme nous le disions le jeu est encore une exclusivité Stadia, et nous n’avons pour le moment aucune date de sortie à annoncer pour les autres plateformes. Mais comme l’a annoncé Konami, Super Bomberman R Online sera très bientôt disponible sur PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch et Steam, alors restez à l’écoute, nous devrions rapidement revenir vers vous pour vous offrir une date.