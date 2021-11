Sonic Frontiers – Le nouvel opus se la joue « Breath of The Wild » ?

On a quelques news concernant le nouveau titre de la licence Sonic. Vous savez ce petit jeu, où vous incarnez un hérisson bleu allant à la vitesse du son… Ce ton un peu satyrique souligne les quelques déceptions qu’on a pu avoir avec la licence qui, malgré ce qu’on a pu dire juste avant, reste tellement culte et importante dans nos cœurs de gamers qu’on attend une vraie renaissance.

Et petit à petit, on aperçoit un peu la lumière. Rappelez vous, SEGA avait annoncé en mai dernier un nouvel opus des aventures du hérisson bleu, qui semble se nommer Sonic Frontiers d’après nos dernières informations.

Sonic Frontiers, un titre officiel ?

D’après certaines méta-données, le jeu aurait dû s’appeler Sonic Rangers, mais l’éditeur a récemment déposé le nom de « Sonic Frontiers » et malgré le fait qu’on ne sait pas si c’est réellement lié au prochain opus du jeu, les chances sont quand même très fortes pour que ce soit le cas.

Une renaissance tel le phénix

C’est en tout cas ce qui est entrain de se profiler. Le chef de la Sonic Team Takashi Iizuka a déclaré qu’il voudrait que ce nouvel opus ait le même impact que Sonic Adventure.

« Sonic Adenture a posé les fondations de toute la licence après sa sortie il y a 20 ans, dans le même temps, j’espère que ce titre qu’on a prévu de sortir pour 2022 pose à son tour les fondations pour tous les opus Sonic à venir. C’est en tous cas notre challenge. » (traduction libre)

Une envie que l’on souhaite voir se concrétiser pour l’avenir de la série. Sonic Adventure est très certainement un des jeux Sonic les plus appréciés et les plus joués, si la Sonic Team arrive à aller au bout de son ambition, cela promet d’être un tournant pour le jeu.

Une ambition qui va de plus au-delà de ce qu’on peut espérer nous, en tant que joueur, pour un jeu Sonic. Car d’après plusieurs rumeurs, et les mêmes personnes qui se renseignent sur le prochain titre du jeu Sonic en scrutant le moindre faits et gestes de SEGA, Sonic Frontiers a l’air de se diriger vers les joies de l’open world.

Un choix déroutant pour un jeu Sonic, mais qui peut réellement apporter ce vent de fraîcheur dont la licence a besoin (pas comme avec Sonic Forces). Cela expliquerait alors cette notion de challenge qu’évoquait Takashi Iizuka. Un Sonic open world cohérent et efficace, en voilà un vrai défi.

Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant en temps et en heure dès que l’on aura plus d’informations sur ce prochain Sonic qui reste tout de même un mystère. Le jeu étant annoncé pour 2022, on a encore quelques mois avant de voir venir notre bon vieux hérisson bleu.