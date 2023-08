Skull and Bones – La beta enfin en approche

On le qualifiait déjà d’arlésienne il y a deux ans, pourtant Skull and Bones n’a toujours pas pointé le bout de son nez. De report en report, le jeu de piraterie, annoncé dès 2017 pour l’année suivante, a pris des airs de projet maudit. Lors du dernier Ubisoft Forward, l’éditeur s’est d’ailleurs bien gardé d’avancer une nouvelle date de sortie, mais a en revanche promis une beta fermée du 25 au 28 août. Alors qu’elle est désormais imminente, elle semble bel et bien maintenue, et un trailer vient même d’être publié à cette occasion.

Ubisoft a détaillé sur son blog les conditions de ce test. Comme pour toute beta fermée qui se respecte, l’accès n’en sera donné qu’à une poignée d’heureux élus, mais l’aspect multijoueur étant central dans cette aventure, chaque personne sélectionnée aura la possibilité d’étendre son invitation à deux camarades, afin de pouvoir naviguer en bonne compagnie. Toutefois, bien que la publication du jeu soit également prévue sur PS5 et Xbox Series, cette beta se fera pour l’heure exclusivement sur PC et par le biais d’un compte Ubisoft Connect.

Il est également important de noter que ce test ne sera pas soumis à un accord de non divulgation : bien au contraire, les participants sont encouragés à streamer leurs péripéties. Alors que les spéculations allaient bon train quant à l’avancement réel du jeu, cela paraît être un bon signal pour Skull and Bones puisque cela indique que le développeur se sent suffisamment confiant pour vouloir largement le montrer en l’état. Bien sûr, il faudra patienter jusqu’au 25 août (à quatre heures du matin heure française) pour se rendre compte de l’étendue du travail accompli, mais dans tous les cas il semblait plus que temps de rassurer les joueurs avec du concret.

Il est difficile de déterminer à quel point les reports à répétition auront ébréché l’engouement du public pour Skull and Bones. Peut-être, paradoxalement, ces délais auront-ils même joué en sa faveur en créant l’événement. Ce qui est sûr, c’est que l’éditeur sera attendu au tournant et qu’un résultat médiocre après six ans d’attente ne pardonnerait pas.

Après une année fiscale particulièrement inquiétante et une série d’annulation de projets, Ubisoft joue donc gros sur cette sortie. Au-delà des purs enjeux financiers, l’accueil fait à Skull and Bones pourrait ainsi être déterminant quant au positionnement futur de l’entreprise, à l’heure où elle semble privilégier les valeurs sûres de son catalogue, et tout particulièrement Assassin’s Creed, dont le prochain opus, Mirage, vient d’ailleurs d’être avancé au 5 octobre.