Shinobi Warfare – La tromperie sur Steam n’est pas passée inaperçue

Connaissez-vous Shinobi Warfare ? Sorti le 14 juin 2022 sur Steam, le jeu bénéficie actuellement d’avis exceptionnellement positifs sur la plate-forme, avec plus de 95% de satisfaction. À première vue, il serait donc bête de passer à coté de ce petit bijou de RPG multijoueurs dans lequel vous pouvez personnaliser vos guerriers dans différents modes de jeu.

Malheureusement, il semblerait bien que tout ne soit qu’illusion. Un utilisateur du service Reddit, surpris des magnifiques avis laissés sur un titre aussi confidentiel a mené sa petite enquête, et les conclusions sont édifiantes. Sur le serveur Discord dédié au jeu, il s’avère que les développeurs proposent des cadeaux in-game, plus précisément de la monnaie virtuelle, en échange d’avis positifs sur le jeu sur Steam. Et la petite magouille entre amis, débutée en 2022 semble encore tenir la route, avec des avis récents toujours aussi positifs, et surtout toujours aussi ressemblants, comme copiés-collés.

TechnoTai, développeur et éditeur de Shinobi Warfare se retrouve donc dans l’oeil du cyclone, et pourrait perdre gros. Les conditions d’utilisation de Steam sont claires, et il s’agit bien d’une pratique prohibée sur la plate-forme. Dans la FAQ, il est spécifié qu’il est interdit d’amener les utilisateurs à écrire des commentaires positifs en échange de bénéfices quels qu’ils soient.

Derrière cette arnaque à petit échelle, c’est tout un système qui interroge. Aujourd’hui, Steam a quasiment le monopole de la distribution du jeu vidéo sur ordinateur et fait la pluie et le beau temps. Et ce beau temps rime souvent avec belles évaluations. Si on ne cautionne pas la méthode utilisée par les développeurs de Shinobi Warfare, on comprend aisément que c’est une recherche de visibilité, et donc d’acheteurs potentiels qui est à la base de leur raisonnement frauduleux.

Déjà que la conjecture est difficile pour les mastodontes du jeu vidéo, aujourd’hui, il devient très compliqué pour les petits studios n’ayant pas les moyens d’assurer une promotion de survivre. L’algorithme Steam a tendance à mettre en avant les AAA, et l’immense majorité des utilisateurs n’utilise que le filtre de tri par évaluations pour choisir son prochain jeu. Il est aisé de comprendre l’importance que prend la bataille des notes dans ce système, quitte à sortir des limites de la légalité pour certains.

Cette course aux avis positifs n’est finalement pas si loin du système utilisé par les éditeurs et certains influenceurs sur Youtube ou Twitch. En échange du jeu, une petite vidéo de gameplay assortie de commentaires positifs et le tour est joué. À la différence non négligeable que cela reste dans le cadre légal. Éthiquement parlant, c’est beaucoup plus discutable.

Une enquête vient d’être lancée par Steam sur la page de Shinobi Warfare, accompagnée d’un message: « L’équipe Steam passe en revue l’activité d’évaluations récente ». On ne serait pas étonné de voir de nombreux commentaires disparaitre sous peu, voire une disparition du jeu du catalogue de la plate-forme. Le petit studio Technotai a voulu jouer, il a sans doute perdu gros.