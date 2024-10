Série Fallout – La seconde saison bientôt en production

La guerre, la guerre ne change jamais, et d’autant moins lorsqu’il s’agit de se battre pour proposer une nouvelle série de qualité dans une industrie du divertissement implacable et gavée de projets médiocres, onéreux, où népotisme et licenciements s’entremêlent. Pourtant, la série Fallout a su remporter la première bataille auprès des spectateurs et se prépare pour celle à venir, peut-être plus rapidement qu’on ne pouvait le penser.

Contre toute attente, la première saison de la série Fallout, produite par Amazon Prime Videos et réalisée par Graham Wagner a été un succès critique auprès du public. Délicatesse suprême, même les fans des jeux vidéos ont été conquis par la proposition, et s’il existe bien une communauté, au sein du public, difficile à convaincre, c’est celle qui se fait gardienne du temple, juge, partie, bourreau et souverain pontifical quant au respect du lore, des personnages, de l’univers et du ton général de la licence.

Le succès de la série Fallout est tel que Fallout 76, le jeu maudit et mille fois voué aux gémonies, a connu un pic d’activité en avril, lors de la sortie de la première saison de la série. Un auspice que les Enfants de l’Atome ne renieraient certainement pas, et qui n’a pas échappé au réalisateur qui a laissé entendre que la série pourrait aller jusqu’à cinq saisons.

La série est sortie le 10 avril, et le 19 avril seulement Amazon a commandé une seconde saison pour la série qui s’annonce d’ores et déjà comme la plus prometteuse de son catalogue.

Ainsi, l’actrice Leslie Uggams, qui prête ses traits à Betty Pearson dans l’adaptation d’Amazon, a récemment révélé, lors de la New York Comic Con 2024, que le tournage de la seconde saison allait débuter en novembre de cette année, soit dans quelques jours seulement.

Pour autant, faut-il s’attendre à une sortie rapide de cette prochaine saison pour Fallout ? Le tournage de la première avait débuté en juillet 2022, pour une sortie sur nos écrans près de deux ans plus tard. Screenrant suggère cependant que la phase de post-processing sera forcément longue, quoi qu’il arrive, et qu’il ne faut pas s’attendre à une sortie avant 2026.

D’aucuns pourraient faire remarquer, avec une honorable justesse, que le temps est un ennui de modeste importance lorsque l’on est une goule ou un résident d’un Abri de Vault-Tech, aussi réjouissons-nous simplement de voir que cette série de grande qualité a su rendre justice au matériel original à une époque où les adaptations de jeux vidéo confinent au médiocre navet ou au gentil nanar (petite pensée pour Resident Evil qui se retrouve dans ces deux genres, bien malgré lui).