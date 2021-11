Scorn – Le FPS inspiré de Giger repoussé à 2022

Malgré une absence totale de gameplay, Scorn avait su attirer à lui de nombreux regards lors de sa présentation, au printemps 2020, à l’occasion d’un épisode d’Inside Xbox. Depuis, on a pu voir des séquences de jeu, et on n’a pas été moins intrigué par le titre.

FPS non-linéaire intégrant des éléments de puzzle, le jeu sera peut-être classique dans son gameplay, mais Scorn joue la différence sur sa direction artistique. Le vrai “personnage” principal du titre sera en effet son environnement, complètement inspiré de l’univers du peintre suisse H.R. Giger, adoubé par la pop culture pour sa création du xénomorphe des films Alien.

D’abord prévu pour figurer sur le line-up de sortie des Xbox Series X|S, inutile de vous dire que les délais n’ont pas été tenus. Et le jeu est à nouveau repoussé à l’année 2022, ainsi que son studio de développement, Ebb Software, nous en informe sur la page Kickstater du projet.

Il est intéressant de voir que le studio cite directement l’exemple Cyberpunk 2077, définitivement devenu un cas d’école, pour expliquer sa décision.

“CD Projekt RED a eu une belle couverture médiatique pour Cyberpunk 2077, mais cela ne l’a pas aidé à terminer le jeu. Cyberpunk 2077 aurait dû être retardé d’un an, mais la hype et les pressions des actionnaires ont été plus importantes” – Ebb Software sur la page Kickstarter de Scorn, librement traduit par la rédaction.

Ebb Software ajoute ensuite qu’aucun patch ne réussira à réparer ce qui est cassé, que développer des patchs, c’est juste ajouter du travail à une montagne de travail…

À travers sa comparaison avec Cyberpunk 2077, le studio répond aussi à ceux qui doutent du jeu parce qu’on n’en a encore pas vu grand-chose. Ce à quoi Ebb Software explique qu’il est concentré sur le développement de Scorn lui-même, et que le marketing viendra ensuite. Là encore, l’analyse des studios est intéressante, l’article expliquant que les développeurs sont coincés entre le besoin de publicité (pour faire financer le jeu, pour qu’il existe aux yeux des joueurs…) et le piège que représente celle-ci (les moyens alloués au montage de teasers qui sont retirés à la production du titre, les horizons d’attentes des joueurs qui peuvent dépasser les moyens des créateurs).

Un texte qui nous a semblé intéressant, riche d’expérience, et qui – selon nous – devrait être lu par de nombreux acteurs de l’industrie, y compris des plus gros. Un texte qui n’a pourtant pas été du goût des « backers », qui l’ont lu sur le ton de quelque chose comme « laissez-nous tranquilles, on a du travail ! », et qui a poussé le PDG des studios a publier une note d’excuse.

Le post n’a néanmoins pas été retiré, profitez-en pour aller le lire avant que ses auteurs ne changent d’avis. Ebb Software évoque une prise de parole le 10 décembre, date à laquelle nous connaîtrons peut-être la nouvelle date de sortie de Scorn…