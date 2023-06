Riot Games face à une grève inédite dans le milieu de l’e-sport

La tenue des LCS Summer Split, autrement dit le championnat nord-américain de League of Legends, est fragilisée par le lancement d’une grève massive qui secoue le milieu de l’e-sport américain. Au cœur de cette confrontation, on retrouve d’un côté l’éditeur Riot Games et de l’autre les deux principales ligues américaines de joueurs : la LCSL et la NCA. Pour comprendre les raisons de cette grève hors normes, il faut aussi comprendre les rapports existants entre ces deux ligues. En effet, la LCSL est perçue comme la ligue principale et la NCA comme une ligue secondaire.

Cependant, ces deux ligues e-sport ne sont pas en opposition l’une contre l’autre, la NCA servant ainsi de pépinière de talents pour la LCSL, les joueurs se faisant la main sur la première avant de pouvoir rejoindre la seconde. L’équivalent d’une ligue « espoirs » commune à de nombreux sports traditionnels. Cette cohabitation était même obligatoire pour participer aux événements organisés par Riot Games, car chaque équipe de LCSL devait également posséder une équipe en NCA. Cette obligation permettait de renouveler les talents de chaque équipe, mais aussi d’accompagner avec plus de suivi les nouveaux arrivants. En somme, l’obligation pour chaque équipe d’avoir son propre centre de formation.

C’est la fin de cette obligation en 2021 qui a énormément fragilisé les équipes académiques de la NCA, une décision que Riot Games justifie par le manque de revenus générés par cette ligue académique, en comparaison avec la ligue principale. Conséquence directe de cette suppression, lors du championnat d’été de 2023, sept équipes académiques sur dix avaient disparu du championnat, faute de moyens. En a résulté une première perte de soixante-dix employés dans un milieu encore très fragile.

En réaction, la NCA et la LCSL se sont unis pour lancer une grève inédite en amont du lancement de la prochaine saison du championnat américain. Le championnat qui devait s’ouvrir le 1er juin a pour l’instant été reporté de deux semaines, le temps d’ouvrir les négociations, et devrait débuter le 15 juin prochain. Malgré tout, si les négociations ne débouchent pas sur une issue souhaitable pour Riot Games, la possibilité d’une annulation pure et simple de la compétition est également sur la table.

Du côté de la LCSPA, l’association faisant office de syndicat provisoire, on réclame aussi de meilleurs conditions de travail pour les joueurs de la NCA, ces derniers travaillant parfois près de soixante heures par semaine pour un revenu dépassant à peine les 1000 dollars par mois. Les jours à venir seront décisifs pour la scène e-sport internationale et son organisation structurelle.