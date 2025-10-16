tt

A la surprise générale, Quantic Dream se lance dans le multi avec Spellcasters Chronicles

Le premier jeu multi de Quantic Dream, Spellcasters Chronicles est en développement

