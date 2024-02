Pokémon Presents – Quand Game Freak écoute les joueurs

Annoncée il y a une semaine à peine, la date du 27 février avait été donnée pour diffuser le Pokémon Presents de 2024, préparant comme chaque année les joueurs au nouveau titre à venir. L’an passé, le studio s’était accordé le luxe de ne pas sortir de nouveau volet, et seule l’extension « Le trésor enfoui de la Zone Zéro » des jeux Pokémon Écarlate et Violet dévoilait ses premières images.

Mais voilà qu’un an plus tard, jour pour jour, les équipes nippones viennent de mettre en lumière de nouvelles annonces, touchant de près ou de loin la franchise la plus lucrative du monde. Mises à jour de jeux déjà existants, ajouts mineurs ou nouvel opus en vue, même à l’aide de 12 petites minutes, il semblerait que les joueurs n’en demandaient pas moins pour démarrer l’année. Mais a-t-on écouté les fans jusqu’au bout ?

Garder le meilleur pour la fin

Quelques annonces mineures ont été faites au début du direct, et c’est souvent aux mêmes titres que la communauté a affaire. Pokémon GO a ouvert le bal et propose toujours autant de contenu même 8 ans après sa sortie. Une collaboration avec la série animée « Les horizons » se tiendra du 5 au 11 mars prochain, et permettra aux dresseurs du monde entier de partir à la rencontre de Poussacha ou de Chochodile juste au bout de la rue.

Mais ce n’est pas tout, puisque cette collaboration sera l’occasion de capturer Malvalame, Charbambin et Carmadura, qui viendront prochainement compléter le pokédex toujours plus croissant du titre de Niantic. Le paresseux Pokémon Sleep a quant à lui tenu à accorder un peu de temps à votre sommeil, puisque les chiens légendaires Entei, Raikou et Suicune réchaufferont vos lits dans les semaines à venir.

De son côté, Pokémon Café Remix se devait de présenter ses nouveautés habituelles, et servira des cafés crèmes aux pokémons de la 9ème génération, qui feront le voyage depuis Paldea jusqu’au 14 mars prochain. Ainsi, il sera possible d’ajouter Poussacha, Chochodile, Coiffeton, Koraidon ou encore Miraidon à votre personnel.

Autre habitué des Pokémon Presents, le stratège Pokémon Masters EX comptera bientôt Alisma, Silver, Gladio ou encore Armand parmi ses dresseurs disponibles en jeu, et un mode photo fera son arrivée, de quoi profiter de quelques clichés entre deux affrontements.

Enfin Pokémon Unite ne pouvait pas passer à côté d’une nouvelle occasion pour faire sa promotion, c’est pourquoi Miraidon, Hexadron et Malvalame viendront se battre aux côtés des pokémons déjà intégrés au roster du titre. Avec ces quelques annonces, nous auront vite fait de comprendre que la 9ème génération est mise à l’honneur, et de plus en plus de titres commencent à intégrer ses créatures.

Le JCC en ligne se refait une beauté

Cela fait maintenant des années que le jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon s’est étendu au numérique, avec des cartes et un jeu 100% virtuels, permettant aux joueurs venus des quatre coins du globe d’affronter le monde et partager leur passion avec d’autres adeptes de la formule. Depuis son lancement en 2011, le concept attire toujours plus de joueurs. Mais l’objectif de Game Freak est de rendre la formule plus accessible et plus ludique qu’auparavant, c’est pourquoi Pokémon JCC Pocket verra le jour sur mobiles au cours de l’année.

Les équipes de Game Freak ont voulu rendre à chacune des cartes leur superbe, en offrant des couleurs plus riches et des animations plus fluides, et le titre tient compte de l’échelle proposée par les jeux mobiles en adaptant ses performances à un seul type d’écrans, là où le JCC Pokémon Online était aussi disponible sur PC.

Ainsi, les combats en ligne se refont une beauté en se montrant plus crédibles qu’à l’accoutumée, et quelques nouveautés font leur apparition, à l’image des cartes immersives, plongeant le joueur au cœur de l’illustration de la carte concernée, ou des deux boosters gratuits disponibles sans frais chaque jour.

Le grand retour à Kalos

Comme à son habitude, le Pokémon Presents s’est achevé sur une grosse annonce, dévoilant le nom du prochain volet de la série principale. Plusieurs suppositions avaient été explorées, et les joueurs se voyaient déjà revenir sur les routes d’Unys ou de Johto à travers un nouvel opus « Légendes Pokémon », tournant incarné par l’ambitieux Légendes Pokémon Arceus sorti il y a deux ans.

Et il semblerait que certaines théories soient parvenus à chatouiller l’annonce officielle, puisque c’est dans la région de Kalos que Game Freak vient reposer bagages. Il y a 11 ans, la 6ème génération de Pokémon voyait le jour à travers X et Y, deux opus qui avaient marqué la fin de la 2D au sein de la franchise. La sortie de la 3DS la même année a permis à la région de Kalos d’ouvrir ses portes aux fans de toujours, en offrant à Pokémon la possibilité d’enfin se renouveler.

Inspirée de la France, il faut croire que Kalos n’a pas fini de vous surprendre, puisque « Légendes Pokémon Z -A » vient d’être annoncé par les papas de Pokémon. Ce nouvel opus emmènera les joueurs découvrir le projet de réaménagement urbain effectif à Illumis, capitale de la région de Kalos dans les jeux X et Y. Rien n’est sûr, mais ce premier teaser laisse penser que ce nouveau volet ne se concentrera que sur la ville lumière, et rien ne prouve qu’un accès ouvert à toute la région sera mis en place.

Après tout, Légendes Pokémon Arceus nous avait offert un billet pour la région de Hisui, incarnant l’ancienne région de Sinnoh, explorable au cours des jeux Pokémon Diamant et Perle. Ainsi, tout semble permis pour Game Freak, et le virage innovant emprunté par Légendes Pokémon Arceus semble déjà fracturé par l’arrivée de cette nouvelle production, où rien ne présage l’exploration d’une Kalos des temps anciens.

Toujours est-il que l’intitulé reste ouvert à diverses suppositions. On imagine un jeu centré sur le pokémon complémentaire Zygarde, peu mis en avant à l’époque des jeux X et Y, ou bien sur un passé ressurgissant, à l’image de la Grande Guerre de Kalos.

L’intitulé « Z -A » ouvre également la voie à un possible retour du roi AZ, personnage phare de la genèse des jeux X et Y. La fin du teaser affiche le sigle de la méga-évolution, on comprend rapidement que ce nouveau titre marquera le retour de cette mécanique, attendue depuis déjà bien longtemps par la communauté.

Légendes Pokémon Z -A ne sera disponible qu’en 2025, laissant à la licence un peu de repos, et permettant aux développeurs de peaufiner leur production davantage. Jusqu’à présent, un nouvel opus Pokémon sortait tous les ans, et l’arrivée de Pokémon Écarlate et Violet a suscité le mécontentement de bien des joueurs.

Les nouveaux jeux étaient assujettis à de multiples bugs, et la communauté demandait à ce que le studio privilégie la qualité à la quantité. Il semblerait que ce soit chose faite avec ce nouvel opus, et nous espérons que Game Freak prendra cette décision pour chacune de ses prochaines productions, afin que les joueurs reprennent espoir quant à l’avenir de la série, qui commence déjà à changer de A, à Z.