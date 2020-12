Le Poing Focus #3 – Tout ce qu’il faut savoir sur Cyberpunk 2077

Nous y sommes enfin. Cyberpunk 2077, le jeu tant attendu de CD Projekt RED (La saga The Witcher) va enfin sortir dans le commerce d’ici une poignée de jours, et ce sur quasiment tous les supports possibles. L’occasion pour nous de revenir sur un phénomène, un futur hit qui s’annonce comme étant l’un des plus grands chapitres du jeu rôle dans l’histoire du jeu vidéo.

Bienvenue sur ce Poing Focus dédié à Cyberpunk 2077.

Carte d’identité

Cyberpunk 2077

Développeur : CD Projekt RED

Éditeur : Bandai Namco

Genre : Jeu de rôle

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia

Date de sortie : 10/12/2020

Développement

Cyberpunk 2077 fut annoncé en mai 2012 par le studio polonais CD Projekt RED, renommé alors pour son jeu de rôle The Witcher et surtout sa suite The Witcher 2: Assassins of Kings. Inspiré par le jeu de plateau de Mike Pondsmith Cyberpunk 2020, il en reprend certains aspects comme des personnages, dont Johnny Silverhand interprété dans le jeu par nul autre que l’iconique Keanu Reeves (les trilogies Matrix et John Wick entre autres). L’auteur supervise d’ailleurs le développement du jeu et aide à l’adaptation de l’univers qu’il a créé.

En octobre 2012, le jeu trouve son titre final et on apprend alors que CD Projekt RED se scinde en deux équipes distinctes, l’une officiant sur le développement de The Witcher 3 qui reste prioritaire, et l’autre sur Cyberpunk 2077. Après un premier teaser paru début 2013, le développement fut volontairement freiné pour que le studio entier puisse se concentrer sur la suite des aventures de Geralt de Riv.

Aucune date de sortie n’est alors annoncée, et les développeurs préviennent alors que le jeu ne sortira que lorsqu’il sera prêt.

S’en suit alors la fondation du studio de Cracovie et un développement ralenti du fait de la monopolisation de The Witcher 3 jusque sa sortie. Après une très longue attente, et des informations distribuées au compte-gouttes, Cyberpunk 2077 est enfin présenté réellement lors de l’E3 2018 et le concept même de ce dernier expliqué.

Lors de la Gamescom de la même année, annonce est faite que le jeu est entièrement jouable, même s’il reste de très nombreuses choses encore à travailler. Une impressionnante démo de 48 minutes est d’ailleurs mise en ligne sur Twitch par CD Projekt RED pour l’occasion. Toujours aucune date de sortie n’est annoncée.

Lors de l’E3 2019, les choses s’accélèrent. Cyberpunk 2077 fait une grosse apparition lors de la conférence Microsoft avec la présence de Keanu Reeves en tant que maitre de cérémonie d’un moment pour s’annoncer lui-même dans le jeu. Une nouvelle démo d’une heure est montrée et une date de sortie est annoncée, la première, qui prévoit une sortie du titre pour le 16 avril 2020.

Malheureusement, en janvier 2020 le jeu est alors repoussé une première fois et trouve une nouvelle date de sortie calée au 17 septembre 2020. La raison étant que le studio a besoin de plus de temps pour développer et peaufiner le titre. La tempête “polémique” commence alors à s’abattre sur le studio polonais, avec des accusations d’encourager le crunch au sein de ses locaux, ce que CD Projekt RED assume d’ailleurs.

Précédant la sortie théorique du jeu, de nombreuses choses sont annoncées et notamment des partenariats avec Microsoft, Steel Series et même Netflix pour une série animée. Il en découle notamment une très marquante et magnifique Xbox One X aux couleurs du jeu.

Mais alors que la date fatidique approchait, un nouveau report fut annoncé en juin 2020 pour une nouvelle date de sortie espérée au 19 novembre 2020. En cause, des versions PlayStation 4 et Xbox One capricieuses.

L’année 2020 fut rythmée par de nombreuses annonces, ainsi que de nombreuses présentations vidéos du jeu via les Night City Wire. Les versions nouvelles générations sont annoncées et le 5 octobre les Polonais annoncent comme GOLD (prêt à sortir) Cyberpunk 2077.

Seulement voilà, un ultime rebondissement intervient et le titre est repoussé au 10 décembre pour que le studio puisse travailler les derniers détails, notamment sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Beaucoup de développeurs travaillant sur le jeu ont d’ailleurs appris la nouvelle via la presse, mais on y est, plus de report, plus d’excuse, Cyberpunk 2077 sortira bien début décembre.

Synopsis

Cyberpunk 2077 nous entraine dans un univers fictionnel futuriste à très forte tendance cyberpunk. Une véritable dystopie, dans laquelle des méga-corporations ont contrôle total sur tous les aspects de l’existence, se substituant au passage aux gouvernements. Le monde est en grande partie ravagé et violent, les inégalités sont légion et la population est contrôlée par l’addiction à la technologie.

Le jeu concentrera en très grande partie son propos sur la ville de Night City, mégalopole se situant dans la région libre de Californie. Cette immense cité est un endroit dangereux dans lequel de nombreux gangs se livrent des guerres de territoire et veulent contrôler le trafic très lucratif de drogues local ou encore de technologies diverses et variées. Mais ce n’est pas tout, puisque les différentes corporations se disputent aussi la ville.

C’est dans cette atmosphère crasseuse et dangereuse que l’on incarnera V, un(e) mercenaire débarquant en ville ou y habitant déjà (ce sera à vous de choisir) et bien décidé(e) à faire son trou. Seulement voilà, notre héros n’est pas seul dans sa caboche cyber augmentée, puisqu’il la partage avec un certain Johnny Silverhand…

Concept de jeu

Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle dans la plus pure tradition du genre. Immersive-sim par nature, du fait de sa vue à la première personne et de son penchant pour la narration et les libertés d’action et de choix laissées aux joueurs, il nous propose de découvrir librement la ville de Night City. Articulé autour d’une quête principale possédant trois points de départ différents et de nombreuses fins possibles, il mise énormément sur son univers.

Night City est une ville gigantesque, divisée en quartiers hétéroclites visuellement, sorte de mix entre la vision d’une Amérique et d’un Japon futuristes. Les influences pour la création de l’univers sont multiples, de Cyberpunk 2020 (et 2013) forcément à Blade Runner en passant par le roman culte Neuromancer de William Gibson. Visuellement on est aussi très proche du New Tokyo de Ghost in the Shell.

Ainsi, il nous sera possible d’y effectuer un nombre considérable de quêtes annexes influençant même les événements principaux, tout en profitant de Night City et ses activités. On pourra conduire des véhicules pour nos déplacements, et nouer de véritables relations avec de nombreux personnages non-joueurs. Les interactions promettent d’atteindre un point encore inédit et beaucoup de choix seront au rendez-vous.

Ces choix à effectuer durant les dialogues auront une réelle influence sur nos relations diverses, ainsi que sur le déroulé des événements. On nous promet aussi un univers en constante évolution, persistant, qui réagira à nos actions. Night City sera une ville vivante et variée, aux nombreux secrets qu’il nous faudra découvrir par des quêtes ou par nous-même.

Cette liberté et ces choix seront une des composantes principales du gameplay. De nombreuses options seront disponibles en ce sens, ainsi les libertés d’approche lors des missions seront diverses. On pourra s’infiltrer ou se la jouer action en utilisant tout un panel de capacités allant de bras cybernétiques de combat aux traditionnelles pétoires pour finir par des capacités de hacking avancées.

Tout ceci passera par différents arbres de compétences, mais aussi par des augmentations cybernétiques que l’on pourra greffer à notre avatar virtuel. Alors si on émet encore quelques doutes sur la qualité de l’IA, on est par contre sûr que toutes ces possibilités d’approche et d’élaboration de notre personnage seront très poussées. Il n’existe pas de classe à proprement parler, c’est à nous de créer la notre, unique à chaque joueur.

Cyberpunk 2077 promet de 100 à 200 heures de jeu incroyables, dans un univers riche et profond, dans lequel la narration se mêle au gameplay comme jamais auparavant. C’est en tous cas ce qu’espère avoir réussi à faire CD Projeckt RED qui entend nous proposer l’expérience ultime du jeu de rôle qui redéfinira le genre pour quelques années.

Si des doutes persistent sur certains aspects du jeu, comme le réel impact des choix, nous sommes confiants sachant que le studio polonais ne déçoit que très rarement, voir quasiment jamais. Sachant qu’en plus la politique de DLC ne différera pas de celle de la saga The Witcher, on peut s’attendre à une ribambelle de contenus en plus.

Éditions

Il existe deux éditions distinctes disponibles à l’achat pour Cyberpunk 2077, outre l’édition standard du jeu.

Édition D1 :

Un boitier contenant les disques du jeu

Un compendium de l’univers du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Des autocollants

La bande-son originale du jeu (bonus numérique)

Le livre original Cyberpunk 2020 (bonus numérique)

Un petit artbook (bonus numérique)

Des arrière-plans pour ordinateur et mobile (bonus numérique)

Édition collector :

Tout le contenu de l’édition D1

Un boitier contenant les disques du jeu et les CD de la BO

La boîte de l’édition Collector

V en action (une statuette de 25 cm du protagoniste du jeu)

Une série d’autocollants Stickerbomb

Des écussons brodés

Des pin’s en métal

Un porte-clefs quadra v-tech en métal

Le guide de Night City scellé dans un sac de preuves

Un Steelbook Collector

Un artbook à couverture rigide

Degré d’attente

Prometteur, Cyberpunk 2077 l’est, et notre attente envers ce dernier est très haute, pour ne pas dire non-quantifiable. CD Projekt RED a prouvé par le passé qu’il était capable de repousser les limites de ce qui était concevable, en redéfinissant certains codes du jeu de rôle. C’est tout ce que l’on espère de son nouveau hit, qu’il apporte de l’inédit, du neuf et du jamais vu, qu’il soit la passerelle vers la nouvelle génération et en dessine les contours.

Degrés d’attente : 10/10