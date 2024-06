Path of Exile 2 – Retour à Wraeclast en fin d’année

Révélé il y a 4 ans de cela, Path of Exile 2 s’apprête à reprendre le flambeau d’une licence révélée il y a 11 ans maintenant, lorsque le premier opus de la franchise sortait sur les consoles de l’ancienne génération. Vantant les mérites d’un hack’n slash à la sauce Diablo saupoudré d’un isométrisme qu’il nous devient commun d’adopter, le studio Grinding Gear Games aux manettes avait en effet sédui des centaines de milliers de personnages grâce à Path of Exile premier du nom.

Et pour cause, le jeu est disponible gratuitement sur nos plateformes, de quoi faire croître le nombre de joueurs de manière drastique, de toute évidence. Le dernier State of Play en date a pu décevoir, certes, mais il a été l’occasion pour Sony de remettre la lumière sur cette fameuse suite, dont on vient de reporter l’accès anticipé à la fin de l’année.

Il faut croire que Path of Exile 2 se veut complet. Coopération locale, cross-play et accessibilité retravaillée, on veut ici faire revenir le puriste tout en attisant la curiosité du néophyte. Côté histoire et gameplay, notre retour à Wraeclast donnera le ton à douze classes de personnages différents, du guerrier au druide en passant par le moine ou la chasseresse. On complexifie ainsi les mécaniques de gameplay, puisqu’on les retrouve plus élargies et il sera donc plus difficile d’en maîtriser toutes les formules.

Parce qu’en effet, le jeu permettra à chacun de passer d’un style de combat à l’autre, et ce à volonté. Rentrent ici en jeu les gemmes d’aptitude, que toutes les classes peuvent utiliser sans exception. On parle ici de 240 gemmes d’aptitude et 200 gemmes de soutien, pouvant quant à elle modifier le comportement des gemmes d’aptitude déjà acquises, permettant de varier la nature des attaques dévastatrices déclenchées.

L’équipement s’élargit aussi, avec pas moins de 700 types d’équipements disponibles, à améliorer à l’aide de dizaines de modificateurs magiques. L’histoire, quant à elle, se divise en six actes distincts, tous friands de cultures et de paysages différents. Wraeclast regorge de secrets et de communautés en tous genres, et Path of Exile 2 ouvre les portes à une expérience des plus conséquentes qu’il serait dommage de ne pas explorer en entier.

Les six actes de l’histoire révèleront un endgame ambitieux à souhait, avec une centaine de cartes à explorer, chacune proposant son propre combat de boss ainsi que des modificateurs donnant accès à d’anciennes ligues de Path of Exile premier du nom remises au goût du jour. Enfin il est clair que ce nouvel opus relance on ne peut mieux la licence laissée sur le banc de touche depuis 2013, et son accès anticipé sera disponible en fin d’année sur PS5, Xbox Series X/S et PC.