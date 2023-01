Pokémon Violet et Ecarlate – Un nouveau patch attendu en février

La version 1.2 de Pokémon Ecarlate et Violet sera lancée en février. Si nous ne sommes pas fixés sur ce qui attend les joueurs avec ce nouveau patch, il fait suite à celui de décembre dernier, qui avait déjà dans l’optique d’essayer d’atténuer les nombreux défauts techniques du jeu.

Officiellement, la mise à jour viserait à réduire le nombre de problèmes du jeu et à ajouter une nouvelle fonctionnalité. Bien que The Pokemon Company soit assez opaque sur les informations au sujet de ce patch, nous savons que son déploiement est coordonné avec la mise à jour du Pokémon Home sur mobile.

Cela peut laisser supposer que Pokémon Ecarlate et Violet seront ajoutés à la liste des logiciels compatibles avec le Pokémon Home. Il serait alors possible de transférer ses Pokémon capturés dans les autres logiciels compatibles sur la dernière mouture de la licence. Cette supposition est d’autant plus crédible, que l’annonce du patch s’est faite lors de la sortie d’une vidéo mettant à l’honneur l’entièreté du Pokédex, qui vient d’atteindre les 1008 créatures recensées.

Si cela s’avère juste, Pokémon Ecarlate et Violet auront enfin réellement repris le flambeau, après Pokémon Epée et Bouclier, pour les joueurs qui aiment à se construire la plus grande collection de monstres de poches.

Dans le cas où le patch de février se révèlerait dédié à l’ajout de Home dans les fonctionnalités du jeu, ce début d’année se révèlera mouvementé pour l’application. Les plus forcenés des collectionneurs sont déjà prêts, il ne faut pas oublier qu’en Mars 2023 s’arrêteront les services en ligne de la 3DS, et avec eux, la possibilité de mettre la main sur la Banque Pokémon.

Ce logiciel, déjà nécessaire si l’on a l’optique de transférer ses Pokémon d’un jeu 3DS vers un jeu Switch, coûte, et cela depuis son lancement en 2013, 4,99€ par an. Dès que les services seront coupés, la banque deviendra gratuite, du moment qu’elle aura été téléchargée avant l’arrêt des services.

Il reste à voir les conditions d’utilisation de Home vis-à-vis des dernières versions : certains Pokémons restent indisponibles, et ce, même sur Epée et Bouclier.

Pour autant, ajout de Home ou non : reste à voir si les joueurs auront envie de transférer leurs Pokémons sur les nouvelles versions. En effet, le patch déployé en décembre dernier, déjà prévu dans l’optique d’atténuer les défauts des jeux, n’est manifestement pas suffisant. Pokémon Ecarlate et Violet ne sont toujours pas à la hauteur des attentes que l’on peut avoir pour des jeux sortis en 2022.

Nintendo avait alors déjà mentionné prendre en compte les avis des joueurs :

« Nous avons conscience que les joueurs rencontrent des problèmes relatifs à la performance des jeux. Notre but est toujours de donner aux joueurs une bonne expérience avec nos jeux, et nous nous excusons des désagréments occasionnés. Nous prenons en compte les retours des joueurs sérieusement et travaillons à améliorer les jeux. » – notes du patch 1.1 de Pokémon Ecarlate et Violet

Reste alors à voir si cette nouvelle mise à jour ne se contentera pas d’offrir l’une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs pour cacher la misère technique du jeu. Pokémon Ecarlate et Violet sont, d’un point de vue conceptuel, les jeux les plus ambitieux sortis par Game Freak. Il est malheureux de les voir limités par la gestion difficile d’une licence tentaculaire, dont les jeux sont le point de départ, mais pas la finalité.