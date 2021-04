Outriders – Les serveurs sont down ! Y-a-t ‘il une solution ?

À peine sorti, que le nouveau jeu de People Can Fly rencontre d’énormes difficultés, et ce sur toutes les plateformes concernées. Si l’on met de côté certains bugs qui apparaissent sur une machine et pas sur l’autre, il y a bien un problème de taille qui impacte aussi bien les joueurs Sony, Xbox et PC. Outriders souffre en effet d’un gros souci lié à ses serveurs, rendant alors impossible le jeu, même en solo.

Alors des lancements chaotiques, on en a connu, mais là rien ne rassure. On passera sous silence le fait que les versions presse aient été distribuées bien tard pour tester un jeu de cet acabit, ou encore les très nombreux retours tiédasses des professionnels comme des joueurs suite à la démo, pour nous concentrer sur le lancement et ses réussites et échecs.

Tout d’abord, sachez que nous avons reçu notre version de Outriders et qu’en plus de nous avoir rassuré quant à la qualité du jeu, finalement loin d’être catastrophique, nous avons eu la bonne surprise de constater que techniquement c’était bien plus engageant aussi, du moins sur PC. Un conseil d’ailleurs, si comme nous vous connaissez des drops brutaux de FPS, n’hésitez pas à caper tout ça dans les options en prenant compte de la puissance de votre machine et de votre écran.

Sauf que voilà, déjà loin d’être parfait, nous rencontrons, comme tous les autres joueurs, de très nombreux problèmes de connexions et avons rencontré d’innombrables déconnexions, nous faisant parfois même perdre une partie de notre stuff chèrement gagné et reprendre certaines missions du début. Et quand on utilise les termes “nombreux” et innombrable” ce n’est pas pour faire de l’hyperbole.

Alors que faire ? Y’a-t-il une solution miracle pour régler ce souci ? Eh bien non. Le staff de People Can Fly s’acharne depuis le jour du lancement a contrôlé, réparer et remettre en lignes des serveurs très capricieux, déjà instables de base, et qui lâchent comme neige fond au soleil les heures de pointe arrivées, soit en début de soirée. Si rien n’est fait, on préfère ne pas imaginer ce qu’il en sera ce week-end…

Cependant, nous n’allons pas vous laisser dans la panade comme ceci. Tout d’abord, nous vous conseillons vivement de suivre le compte Twitter très actif de Outriders, des updates réguliers y sont faits concernant les divers soucis que rencontrent les joueurs. Ensuite, n’hésitez pas à mettre en favoris la page officielle qui fait état des serveurs du jeu. Mise à jour en temps réel, on peut y suivre les diverses actions de maintenance entreprise.

Et enfin, il ne vous reste plus qu’à prendre votre mal en patience lorsque cela arrive. Tout ceci est très dommage pour People Can Fly et Outriders, on sait beaucoup de joueurs impatients et il ne serait pas étonnant que si ces soucis perdurent ce week-end que quelques-uns d’entre eux aillent voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Dommage aussi, car jamais un jeu Square Enix n’avait démarré aussi fort sur Steam, avec pas moins de 100 000 joueurs connectés en même temps, un joli record.

Les tests n’étant pas sortis, le bouche-à-oreille et les premiers retours de joueurs sont très importants pour garantir le succès du jeu et là c’est mal parti, car les problèmes monopolisent toute l’attention des utilisateurs qui pour certains se montrent très agressifs sur les réseaux sociaux, mais heureusement ce n’est là qu’une minorité. Quant à nous, nous tenons à saluer le travail fourni par le studio depuis le lancement du jeu, car il ne devait pas s’attendre à un tel succès, ceci expliquant peut-être pourquoi les serveurs lâchent quand trop de monde se connecte.

Alors oui, il existe des stress tests exécutés en amont de la sortie, mais on ne cesse de le dire, il y a une forte différence entre simulation et réalité, surtout que là il y a foule. Et puis ce n’est pas le seul gros problème auquel est confronté l’équipe de développement, puisque même le cross-play entre PC et consoles ne fonctionnent pour le moment pas, là encore il va falloir agir vite pour éviter une énième polémique à la Cyberpunk 2077, même si on en est loin ici.

Mais terminons par une notre positive et le trailer de lancement deOutridersqui est donc sorti sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, Stadia et consoles ancienne génération le 1er avril dernier. Notre test quant à lui arrivera en début de semaine prochaine, si on peut jouer suffisamment forcément.