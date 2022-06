One More Gate: A Wakfu Legend – Ankama sort un nouveau jeu dans l’univers de Dofus

Les joueurs et joueuses de Dofus attendent avec impatience l’arrivée de Osatopia Temporis VII le 29 juin prochain. Le thème sera autour des Altérés, des créatures adorables à la Pokémon qu’il faudra capturer à travers le monde de Krosmoz. Ces petites bestioles pourront être invoquées en combat pour gagner face à vos adversaires. D’ailleurs, vous avez encore jusqu’au 26 juin pour vous préinscrire et ainsi réserver votre place pour le jour J.

À ce projet, vient s’ajouter une nouvelle annonce d’Ankama. Le studio a décidé que ce mois-ci, il serait sous les projecteurs en dévoilant un nouveau jeu baptisé One More Gate: A Wakfu Legend. Il s’agit d’un roguelike-deckbuilder s’inspirant de titres comme Slay the Spire. Mêlant exploration et combats stratégiques au tour par tour, le titre vous propulse à la découverte de lieux fantastiques du Monde des Douze où vous rencontrez des personnages insolites.

L’objectif est de collectionner tout un tas de cartes et de les améliorer pour créer des combos ravageurs et ainsi maîtrisez la puissance du Wakfu pour venir à bout de vos adversaires.

Vous pouvez d’ores et déjà tester One More Gate: A Wakfu Legend puisque le titre fait partie des élus du Steam Néo Fest. Cet événement permet de tester des démos de jeu vidéo sur Steam du lundi 13 au lundi 20 juin. La démo du jeu n’est, par conséquent, accessible que durant la période de l’événement. Un bon moyen pour se faire les cartes … les armes !

La démo sera également disponible sur Ankama Launcher pour la même durée que le Steam Néo Fest. Une première vidéo de gameplay a été diffusée qui permet notamment de retrouver la direction artistique propre à l’univers de Dofus. Vous pouvez donc tester le titre et faire de potentiels retours à l’équipe de développement qui sera sur le stand d’Ankama lors de la Japan Expo à Paris du 14 au 17 juillet.

Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée, néanmoins One More Gate: A Wakfu Legend entrera dans une phase d’early access d’ici la fin de l’été.