Netflix en dévoile un peu plus sur ses futures séries animées

Du 16 au 19 septembre, Netflix organisait à Atlanta la quatrième édition de sa Geeked Week. Au programme des festivités, des annonces exclusives, des conférences et de nombreuses animations pour les fans de la plate-forme de streaming et de ses contenus.

Et au milieu des annonces concernant la saison 2 de Squid Game ou l’ultime saison de Stranger Things, de nombreux trailers pour les futures séries animées de la marque au N rouge ont été dévoilés. Et parmi elles, le jeu vidéo est largement mis à l’honneur. Si on savait déjà que des séries Devil May Cry, Splinter Cell ou encore Tomb Raider étaient dans les tuyaux voire en approche imminente, on a également eu droit au premier teaser d’un nouveau projet animé dans l’univers de Cyberpunk 2077.

La série phénomène Arcane s’est également dotée d’une date de sortie pour sa seconde saison. Plus précisément, comme pour la première saison, la série sera présentée en trois actes, dont le premier arrive dès le 9 novembre. Ensuite, il faudra patienter une petite semaine pour les suites, prévues le 16 et le 23 novembre. Petit tour d’horizon des trailers présentés lors de l’événement.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Dans moins d’un mois, la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sera la première à se lancer dans le grand bain. Comme annoncé précédemment, les aventures animées de Lara se dérouleront après les événements de la saga rebootée composée de Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider.

Dans ce nouveau, et peut-être ultime trailer avant la diffusion, on retrouve une nouvelle fois tout ce qui fait le sel des jeux Tomb Raider : de l’action, avec l’apparition de plusieurs antagonistes dont certains clairement issus du fantastique, des lieux magnifiques à travers le monde mais aussi une part d’émotion nécessaire à l’équilibre. Rendez-vous le 10 octobre pour le résultat final.

Splinter Cell: Deathwatch

Alors que certaines rêvent depuis longtemps d’un retour de Sam Fisher en jeu vidéo, c’est finalement dans une série animée que nous retrouverons le spécialiste de l’infiltration. Et grâce au court trailer présenté lors de la Geeked Week, on apprend que c’est Liev Schreiber qui prêtera ses traits au héros. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent.

La vidéo se concentre sur la mort de Douglas Shetland, vieil ami (mais pas que…) de Sam Fisher dans la saga vidéoludique. On peut donc imaginer que les événements de la série porteront sur l’après de ce tragique événement. De la vengeance en perspective ? Si vous espériez voir le visage de Sam Fisher, il faudra encore patienter. Seul un plan sur les célèbres LED vertes sur le casque du héros servent à faire monter la hype.

Le projet n’a aucune date de sortie officielle pour le moment, mais on peut sans grand risque tabler sur 2025. Créée en coopération avec Ubisoft Film & Télévision, on ne serait pas non plus surpris que la série sorte juste un peu avant le remake de Splinter Cell annoncé par Ubisoft il y a quelques mois. Après tout, rien de tel que de surfer sur une petite vague pour se relancer après une longue absence.

Devil May Cry

Dans ce nouveau trailer, un Dante rajeuni et particulièrement en forme. Coups de poings, fusillades (Ebony et Ivory en mains), épées, grosses explosions, tout y passe, et ça envoie. On n’apprend pas grand chose sur le scénario, mais Netflix semble avoir au moins respecté le cahier des charges du bon beat them all.

Seule la présence du Lapin Blanc en fin de trailer donne un petit indice sur le lore de la future série, le personnage n’apparaissant à notre connaissance que dans le manga Devil May Cry 3. Une chose est sûre, le chasseur de démons de Capcom est toujours aussi classe, et on a vraiment envie de voir si la série saura nous surprendre sur la durée. Rendez-vous en avril 2025.

La surprise du chef: un nouveau projet Cyberpunk ?

Après le très bel accueil critique réservé à la série Cyberpunk Edgerunners, Netflix a profité de son événement annuel pour teaser un nouveau projet commun avec CD Red Projekt en lien avec Night City. S’agira-t-il d’une suite ou d’une toute nouvelle licence ? Impossible de le savoir pour le moment.

Une chose est sûre, l’univers Cyberpunk continue de se développer à vitesse grand V. Entre jeu vidéo, jeux de société, série animée et jouets en tous genres, la licence est au sommet. Il faut dire qu’avec la grandiloquence de Night City et de son univers, le filon est quasi infini. Et quand on parle de filon, Netflix n’est jamais très loin.