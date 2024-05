Monster Hunter Wilds – Un premier trailer monstrueux et quelques détails croustillants

Sony et Capcom ont profité du dernier State of Play pour dévoiler le premier trailer de Monster Hunter Wilds, prochaine grosse sortie liée à l’une des licences phares de l’éditeur japonais. Tournant sous le RE Engine, le titre s’annonce tout simplement magnifique et nous en a mis plein les mirettes lors de cette première présentation. Il fut incontestablement l’une des grosses stars du showcase qui fut finalement assez décevant dans l’ensemble d’ailleurs. En marge de cette diffusion, Capcom en a aussi profiter pour communiquer quelques informations sur l’univers, le scénario et le gameplay de cet épisode.

Alors que va nous raconter ce Monster Hunter Wilds ? Pour ce que l’on en sait, il y sera question de partir en chasse de créatures toutes plus dangereuses les unes des autres dans les Terres Interdites pour y mener à bien une mission en collaboration avec la Commission de recherche. On sera accompagnée par une joyeuse petite bande dont font partie Alma, chercheuse de la Guilde, mais aussi Gemma, une forgeronne aguerrie, ainsi qu’un mystérieux enfant du nom de Nata. L’histoire tournerait autour d’une énigmatique disparition que nous devrons résoudre et qui promet là un scénario un peu plus profond et noir qu’à l’accoutumée.

Pour ce qui est de l’écosystème, il promet d’être changeant, notamment à cause de « failles » multidimensionnelles qui l’affectent et en changerait du tout au tout ses différentes spécificités météorologiques, sans que l’on en sache vraiment plus à l’heure actuelle. Mais cela aurait une influence sur la faune qui peuplerait l’endroit affecté et ça aurait aussi une incidence directe sur le gameplay, reste à voir si tout ceci se vérifie manette en main et si ce n’est tout simplement pas scripté. La bande-annonce nous a en outre permis de découvrir un des biomes que proposera Monster Hunter Wilds, à savoir les Plaines venteuses.

Regorgeantes de vie, les Plaines venteuses ont été l’occasion de découvrir les premiers monstres que nous rencontrerons lors de notre périple. On parle là des Dalthydon, sortes de Wyvernes herbivores qui migrent au gré des saisons, ainsi que les Ceratonoth qui vivent en communauté et dont les mâles ont un rôle de protecteur. Mais ce ne sont là que de petites créatures assez inoffensives, et si l’on parle des grandes, on mentionnera les Doshaguma qui sont de gigantesques bêtes à crocs, ou encore des Chatacabra qui sont des monstruosités amphibiennes qui peuvent utiliser leur salive adhésive pour se créer une sorte de carapace de fortune avec des minerais présents dans l’environnement pour gagner en défense. Voilà qui promet quelques joutes endiablées.

Concernant le gameplay, rien de bien nouveau sous le soleil dans le fond. Il s’agira toujours de devoir défaire des monstres pour en récupérer des éléments de craft, afin de se fabriquer armes et pièces d’équipement toujours meilleures. On retrouvera bien nos quatorze types d’armes différents et c’est donc dans les petits détails que nous allons trouver de l’inédit. Un mode focus permettra par exemple de pouvoir « ralentir le temps » lors de la visée dans le but de se concentrer plus facilement sur les points faibles de l’adversaire. Aussi, la Grappe-fronde permettra de pouvoir récupérer des objets à distance, et même d’effectuer quelques actions contextuelles. Cela sera aussi possible à dos de Seikret, la nouvelle monture qui nous permettra d’évoluer plus aisément dans les différents biomes.

Une autre nouvelle possibilité offerte par Monster Hunter Wilds nous permettra de pouvoir stocker sur nous une arme secondaire et donc de l’utiliser et de changer d’armes à n’importe quel moment du jeu, et cela, sans devoir repasser par une zone habitée pour ce faire. On pourra alors s’adapter directement sur le terrain à notre environnement et aux menaces qui la peuplent, et cela offrira aussi bien plus d’option lorsque l’on partagera sa partie avec d’autres joueurs, car les possibilités de build s’en retrouveront démultipliés. Une bonne chose qui encouragera encore plus les longues explorations en terre inconnue. Nul doute que Capcom en a encore gardé sous le coude et que d’autres features inédites vont être dévoilées très prochainement.

Enfin, ceux qui coupleront leur sauvegarde de Monster Hunter World avec ce nouvel épisode se verront offrir quelques bonus que vous pourrez découvrir sur le site officiel du jeu. Quant à la date de sortie de Monster Hunter Wilds, elle reste encore à définir, mais sachez qu’il est prévu pour 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam).