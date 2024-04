Le prochain jeu Mafia bientôt annoncé ?

Après l’excellent remake du premier jeu Mafia, sobrement nommé Mafia Definitive Edition, sorti il y a quatre ans déjà et lui-même succédant au très bon remaster du second opus, l’on est en droit de se demander ce que font ces gens talentueux avec une licence si populaire et intéressante depuis tout ce temps ?

Une première réponse nous avait été donnée déjà en 2020, de la part de Roman Hladík, directeur général du studio Hangar 13, lors d’une interview à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la franchise :

« Je suis heureux de confirmer qu’on a commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia ! Même s’il faudra attendre encore quelques années et que nous ne puissions pas en dire plus pour le moment, nous sommes ravis de continuer à travailler sur cette franchise que nous adorons, et d’offrir à nos joueurs de toutes nouvelles histoires. »

Depuis ? Rien, un silence assourdissant digne d’une ville vivant sous le joug d’une famille qui aurait les politiciens et forces de l’ordre dans sa coupe. Rien, si ce n’est l’annonce, en 2022, du départ du fondateur du studio, Haden Blackman, vers de plus verts pâturages, jetant alors le trouble sur le futur des jeux Mafia.

Si le studio tchèque reste discret sur ses projets en cours, il se pourrait bien que nous ne soyons qu’à quelques semaines de l’annonce du prochain jeu Mafia. C’est du moins ce que croit savoir Kurakasis, un utilisateur de la plateforme X/Twitter qui s’était déjà illustré par le passé en révélant l’imminence de certaines annonces à partir des marques déposées par les studios et éditeurs. Ainsi, s’il avait vu juste pour Indiana Jones and The Great Circle, Metro Awakening et Marvel’s 1943: Rise of Hydra, peut-être peut on lui accorder le bénéfice d’une certaine crédibilité.

On pourrait donc s’attendre à l’annonce d’un prochain jeu Mafia en mai. Avec la chute des Saints Row et des Just Cause, les Far Cry qui tournent en rond et GTA VI qui est toujours bien loin à l’horizon, il faut dire que la timeline actuelle serait plus que favorable pour un gta-like narratif en monde ouvert, issu d’une franchise bien établie et perçue très positivement.