The Last of Us Part II – Une fuite de gameplay confirme le multijoueur

Si Sony fait supprimer un compte Youtube, ce n’est pas par hasard ! Ce dimanche soir, un leak de The Last of Us 2 est apparu via une vidéo d’une version développeur, avec une quinzaine de minutes de gameplay et d’histoire. Donc premier avertissement, si notre article est safe la vidéo, elle, vous spoilera sans vergogne si vous la lancez. Enregistrée le 2 mars, cette vidéo-fuite nous place apparemment au milieu de The Last of Us Part II, avec un gros pan de cinématique où l’on retrouve l’iconique duo du premier épisode. Quelques minutes de gameplay sont aussi présentes, et ne peuvent que nous rassurer sur ce jeu qui, s’il a pris du retard, semble être dans la veine du premier opus.

Tout porte à croire que nous avons ici une version assez avancée du jeu, ce qui n’est pas surprenant car rappelez-vous, le retard du jeu est surtout dû au coronavirus, et non au besoin qu’avait Naughty Dog de peaufiner le jeu. Et préparez-vous, parce que la grosse belle nouvelle est la confirmation d’un mode multi au sein du jeu.

Déjà prévu au mois de mai, ce mode multi qui circulait déjà dans les tuyaux est désormais confirmé via un leak apparu sur les forums de Resetera. Comme vous pouvez le voir, la vidéo leakée est celle d’une édition spéciale développeur où l’on peut voir plusieurs lignes de codes indiquant le fameux mode multijoueurs. Il apparaît donc aujourd’hui que le jeu sera beaucoup plus ambitieux que ce à quoi nous pouvions nous attendre.

Maintenant, la grande question est : comment Naughty Dog et Sony vont-ils réagir à ce leak de The Last of Us Part II sorti de nulle part ? En effet, la communication du géant japonais étant proche du néant, une telle information fait l’effet d’une véritable bombe. Une chose est sûre, l’attente n’est désormais que renforcée face au prochain bijou prévu pour la Playstation.