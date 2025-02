League of Legends – Moins de skins pour les joueurs free-to-play

Alors que la première partie de la saison bat son plein, les développeurs, à l’occasion d’une vidéo « dev update » se sont exprimés sur les changements à venir sur League of Legends. Parmi les éléments abordés, l’évolution du système de monétisation du jeu fait grand bruit : les coffres hextech, un moyen d’obtenir des récompenses, notamment des skins, gratuitement ne feront pas leur retour.

Selon Riot, c’est une décision nécessaire alors que le studio subit un passage à vide. Si la situation du studio est stable économiquement, les développeurs s’estiment dans une impasse : avec un système rendant disponible des skins gratuitement, l’équilibre atteint par le studio risque de se fragiliser alors que les joueurs perdront de l’intérêt pour le contenu payant.

Or, les bénéfices engendrés par les cosmétiques payants sont nécessaires, plus que jamais pour Riot Games. C’est grâce à eux que le studio est capable de financer des projets comme Arcane ou d’organiser des projets aussi massifs que les championnats annuels.

League of Legends est à une croisée des chemins. Le jeu est l’un des pionniers du modèle économique du free-to-play. Lorsqu’il sort en 2009, c’est l’un de ses arguments majeurs : télécharger, jouer et payer des cosmétiques plus tard, selon le bon vouloir du joueur. Il n’était alors pas question de skin gratuit. Aujourd’hui, un tel modèle est dépassé.

A l’heure où le modèle free-to-play est dominant, où les jeux-services sont de plus en plus nombreux, le modèle de Riot Games est obligé de s’adapter. Un nouvel élément essentiel est entré en jeu : plus que de faire payer le joueur, la première nécessité, c’est de le faire rester sur le jeu. C’est pour cela que Riot lance divers systèmes avec des récompenses, des Battle Pass et autres systèmes de récompenses… parmi lesquels on comptait les coffres Hextech, un système de lootbox.

Bien que rares, le joueur pouvait effectivement occasionnellement acquérir des skins par cette méthode. Bien entendu, ce n’étaient pas les skins les plus mis en valeur par le studio ou les plus populaires. Pour autant, c’était un moyen efficace de récompenser l’engagement des joueurs.

Cependant, ce système n’est plus à l’ordre du jour pour League of Legends. Trop risqué d’un point de vue économique d’après l’équipe derrière le jeu. Un argument qui ne semble n’être qu’un écran de fumée : jamais les skins payants n’ont été aussi chers, jamais les méthodes du studio n’ont été aussi prédatrices, jamais le studio n’a renvoyé autant de monde que depuis 2023.

En réalité, la disparition des coffres Hextech cristallise une réelle dissonance entre Riot Games et son public. Riot Games veut, comme tout studio, être le plus rentable possible, et il est difficile d’entendre que le studio peine à être stable alors que la dernière mise à jour introduisait un système de gacha forcément payant, pouvant faire monter le prix d’un seul skin à plusieurs centaines d’euros.

Il est difficile d’entendre que le studio souhaite faire passer à la caisse les joueurs de façon systématique pour des skins dont la qualité commence sérieusement à chuter suite au licenciement de quelques cinq cents employés, parmi lesquelles une grande partie de l’équipe artistique chargée du développement des skins.

Avec la popularité des modèles free-to-play, une chose est essentielle : équilibrer l’investissement de temps et l’investissement économique de ses joueurs. Avec un système de jeu qui n’a fondamentalement pas tant évolué depuis seize ans, League of Legends est forcément mis en difficulté face à des licences qui, elles, ont été pensées avec cette problématique en tête.

Cependant, à vouloir continuer de mettre des pansements sur une hémorragie sans soigner la source, Riot Games prend des risques : si le nombre de joueurs sur League of Legends s’est stabilisé depuis des années, il faudrait se méfier. A vouloir appliquer des codes qui sont en vogue mais ne parlent pas forcément à l’audience de son jeu, Riot Games pourrait risquer de se diriger vers une pente descendante.