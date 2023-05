League of Legends – L’IA des bots revue pour de meilleurs entraînements

Voilà déjà treize saisons que les champions de League of Legends s’affrontent dans l’arène en ligne, et que chaque mise à jour est l’opportunité de rééquilibrages plus ou moins populaires. Pourtant, en voici un qui ne devrait léser personne : les bots vont bénéficier d’un re-travail en profondeur afin de rendre le mode de jeu Co-op vs IA plus proche d’un match en conditions réelles. Ce chantier devrait ainsi essentiellement profiter aux nouveaux venus, pour qui ce mode permet d’apprendre les mécanismes du jeu sans la pression d’un cadre compétitif.

Le constat de départ est celui d’un échec. En effet, les chiffres de Riot Games indiquent que combattre contre l’IA ne prépare pas convenablement les joueurs à se lancer dans la cour des grands. L’équipe de développement des bots a partagé sa décevante analyse sur le site de l’éditeur :

« Nos données montrent que peu importe le nombre de parties qu’un nouveau joueur a faites contre l’IA avant de lancer une partie PvP, ces parties n’amélioraient pas ses chances de gagner. »

Il faut dire que les bots ont hérité de leur style de jeu avant que la méta de League of Legends ne soit complètement en place, et qu’en dépit de quelques ajustements au fil des patchs, ils ont peu évolué depuis. L’exemple le plus probant de ce décalage est certainement l’absence d’un rôle de jungler dans leurs équipes. En effet, alors qu’un joueur arpente habituellement les zones de jungle pour y glaner des enchantements et tendre des embuscades à ses ennemis, rien de tel du côté de l’intelligence artificielle, qui répartit ses champions sur les voies principales, se privant ainsi d’un redoutable élément de surprise.

L’objectif de cette remise à niveau est ainsi d’avoir une IA qui soit plus apte à adopter ce type de comportements, mais qui soit aussi capable d’adapter ses décisions au fil de la partie et de réfléchir plus efficacement en termes de dynamiques de groupe. Surtout, il s’agit de repenser la structure de sa programmation de sorte à la rendre non seulement plus performante aujourd’hui, mais également plus flexible en vue d’améliorations futures. De la personnalisation en vue d’objectifs spécifiques à l’utilisation du machine learning, il sera désormais possible d’envisager de nouveaux horizons pour les matchs contre les bots.

Ces perspectives ultérieures seront peut-être également un moyen de rendre le mode Co-op vs IA plus pertinent pour la base d’utilisateurs existante, puisque pour l’heure, il est généralement délaissé par les joueurs aussitôt qu’ils acquièrent une maîtrise suffisante du gameplay. Considérant que League of Legends est sorti fin 2009, Riot Games doit faire face à un double enjeu de rétention et de renouvellement du public. Proposer de meilleures opportunités d’entraînement pour les nouveaux joueurs est ainsi essentiel afin de leur permettre d’entrer dans la compétition avec le moins de friction possible, mais donner des outils aux anciens pour les aider à progresser plus sereinement pourrait de fait s’avérer tout aussi profitable. Reste à ce que la nouvelle intelligence artificielle se montre raisonnablement à la hauteur.

Dans tous les cas, cette future mise à jour devrait du moins offrir une actualisation bienvenue de la base d’adversaires disponibles dans le mode Co-op vs IA, puisque pour l’heure, seul un peu plus du tiers des 163 champions de League of Legends a son alter ego côté bot. La liste n’avait pas été enrichie depuis 2016, et s’était même réduite depuis faute de suivre le rééquilibrage de certains personnages.