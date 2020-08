Kingdom Hearts – Une collection de goodies officiels pour les vacances

De la lecture en musique pour remplir les valises.

Alors que les plages se remplissent et les canapés se vident, Kingdom Hearts sait faire patienter ses fans avides d’annonces, en proposant une collection littéraire du plus bel effet. Accompagnée d’une sortie de toutes les OST des épisodes récents, dans un packaging prêt à briller dans vos étagères.

Si depuis Kingdom Hearts III, la série s’est faite discrète hormis un petit DLC, un nouveau jeu mobile et une présentation d’un jeu de rythme dans les tuyaux, ce n’est pas pour autant que Square Enix compte laisser nos portefeuille dormir, attisant la tentation dans une série d’ouvrages se concentrant sur le développement de Kingdom Hearts III, ainsi que son contenu additionnel ReMind.

Ce qui continue la série de « La légende Kingdom Hearts », dans deux nouveaux tomes attendus ce mois-ci pour le premier, qui décortiquera tout l’aspect création. Tandis que le second sortira en octobre 2020, pour approfondir l’univers complexe mis en place dans la saga. Publiés chez Third Edition, connu pour ses nombreux ouvrages sur la genèse des plus grandes licences, un coffret sera prévu pour ceux possédant les quatre ouvrages.

La seconde sortie shopping s’adresse aux mélomanes, toujours teasée autour de la dernière grosse sortie qu’était le troisième volet, et ce n’est pas un, mais bien huit CD prévus compilant 160 pistes audio ! Car si cette OST s’est fait attendre, c’était pour mieux réunir les oubliés des tournées mondiales orchestrales, que ce soient les épisodes mobiles et les rééditions ou le fameux DLC. Accompagnés bien sûr des musiques réorchestrés de la dernière compilation en date : Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue.

Si pour le moment ce n’est qu’une sortie digitale qui est prévue dans nos contrées le 11 novembre prochain, un coffret d’une valeur de 107 euros sera disponible en même temps au Japon. À mettre dans toutes les mains de fans, souhaitant compléter leurs collection ultime.