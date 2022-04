Kingdom Hearts 4 – La magie au rendez-vous ?

La série Kingdom Hearts a fêté ses 20 ans ce weekend, et Square Enix avait décidé de célébrer cet anniversaire comme il se doit. Un événement vidéo en grandes pompes a été l’occasion pour l’éditeur d’annoncer la sortie de deux jeux mobiles, Kingdom Hearts Union x Dark Road et Kingdom Hearts Missing-Link, mais surtout l’arrivée (à une date inconnue) de Kingdom Hearts 4.

Cette saga possède, depuis le premier épisode, une aura magique incomparable : elle ressemble à un rêve de gosse devenu réalité, dans lequel tous les héros peuvent se côtoyer, rêve que l’arrivée (désirée et logique) de Sora dans Super Smash Bros Ultimate semble perpétuer. Durant ces vingt années, la saga s’est montrée particulièrement prolifique, puisque l’on ne comptera pas moins de vingt épisodes avec les deux volets mobiles à venir, en incluant les compilations. Une situation plutôt ironique quand on sait que Tetsuya Nomura, directeur/concept designer/scénariste du jeu, n’était pas certain de pouvoir faire une suite à la sortie du premier volet.

En résulte un véritable problème : comment parvenir à synthétiser l’ensemble de l’histoire aux non-initiés, et même aux initiés, dont un grand nombre n’aura probablement pas joué à l’ensemble des opus, ou ne se rappellera pas des détails de jeux datant d’il y a 20 ans.

Kingdom Hearts – The Story So Far est une compilation de compilations, sortie un peu avant Kingdom Hearts 3, qui incluait l’ensemble des jeux sortis avant ce dernier et avait pour vocation de les mettre à disposition des nouveaux-venus. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une activité chronophage pour pouvoir profiter d’un nouveau titre. Et quand on sait qu’il y a eu quinze ans (et dix jeux) entre le deuxième et le troisième opus, on peut imaginer qu’il y aura de nouveaux épisodes avant la sortie de Kingdom Hearts 4.

Dans le dernier opus canonique en date, les « Archives de souvenirs » étaient de courtes vidéos permettant de se rafraîchir la mémoire, mais elles étaient loin de fournir un résumé complet des épisodes précédents permettant de découvrir cet univers foisonnant.

La solution de Square Enix pourrait se trouver ailleurs, dans un certain détachement vis à vis de l’histoire de la trilogie existante. La bande annonce de Kingdom Hearts 4 commence en effet par un titre évocateur allant dans ce sens : « The Lost Master Arc ». Ce quatrième épisode constituerait donc le début d’un nouvel arc, et permettrait par la même de découvrir la suite de l’histoire sans avoir besoin de connaître celle-ci en détails.

Tetsuya Nomura nous a habitué, dans ses créations, à des histoires riches, mais trop souvent cryptiques, à l’image de la fin de Final Fantasy VII Remake. C’est une chose d’inciter les joueurs à la recherche et la réflexion, c’en est une autre de les priver volontairement des keyblades clefs permettant la bonne compréhension d’une oeuvre.

Il serait toutefois bien dommage de se retrouver privé du fabuleux background de cette série, et nous espérons pour notre part que Nomura et son équipe nous proposeront une façon ludique de revivre l’essentiel des aventures de Sora avant de nous lancer, cœurs et âmes, dans Kingdom Hearts 4.