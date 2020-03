Quels jeux vidéo le débutant doit-il choisir en 2020 ?

Même si on n’est pas un pur passionné des jeux vidéo, il faut avouer que l’on en entend beaucoup parler autour de nous. Pour les uns, c’est un véritable culte, pour les autres, un simple divertissement. Toujours est-il que le jeu vidéo est devenu au fil des années un sujet incontournable. Vous souhaitez rejoindre l’équipe des amateurs du jeu vidéo ? Mais vous ne savez pas par où commencer en 2020 ? Suivez le guide.

Les meilleurs jeux pour le débutant

Vous êtes prêt à débuter dans le monde des jeux vidéo, mais par où commencer ? Question légitime, car cette industrie est gigantesque. Pas de panique ! Même si vous êtes absolument nul en termes de pixels, même si vous ne connaissez pas ce qu’est une console, ou qui est le meilleur joueur d’Overwatch, le monde des jeux vidéo est ouvert pour tous. Nous souhaitons aider tout débutant qui a envie de tester ses habiletés face à d’autres joueurs.

Avant tout, il faut préciser qu’il existe différents types de jeux. Ne vous précipitez pas ! Choisir le jeu qui vous convient est une des étapes les plus importantes. Néanmoins, sachez qu’il existe des divertissements plus simples, à jouer sur les smartphones et les tablettes. Beaucoup de joueurs adorent les jeux d’action ou de stratégie. Si vous aimez les jeux de hasard, tentez vos chances sur le site de poker en ligne argent réel. Vous pouvez trouver les versions des machines à sous et du blackjack sur les meilleurs sites au Canada. Avec en plus, la possibilité de jouer gratuitement.

Comment choisir le meilleur jeu pour novice ?

Il y a quelques astuces qui vous aideront à choisir le meilleur jeu pour vous en tant que débutant. On recommande de suivre les conseils suivants :

Trouvez votre jeu

Chaque personne a ses préférences et ses goûts. De la même façon, chacun a certaines capacités qui sont plus développées et celles qu’il ne peut pas utiliser à 100%. Tout le monde ne fait pas le même travail, on ne lit pas les mêmes livres et on ne s’habille pas identiquement. Même logique avec les jeux vidéo. Si vos amis sont fous des jeux d’action, vous n’êtes pas obligé de les aimer aussi. Si vous préférez les jeux plus lents demandant de la réflexion, essayez les jeux de gestion. Rêvez-vous peut-être de jeux de hasard et de jouer au casino ? Visitez le meilleur site de poker en ligne et jouez quelques mains. Faites tourner les rouleaux des slots progressifs. On dénombre beaucoup de plateformes proposant les divertissements de hasard légaux et honnêtes.

Ne vous dépêchez pas

Ayant décidé de devenir un gamer, il ne faut pas courir tout de suite au magasin et acheter la première console venue. L’équipement des marques populaires coûte cher et il serait dommage de gaspiller votre argent. Nous recommandons de commencer par des jeux plus simples disponibles sur Internet. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de jouer sur votre ordinateur ou même sur mobile, et ce sans téléchargement. On peut jouir de titres très sympa sur des plateformes simples.

Une autre question est l’argent. Le fait est que beaucoup de jeux vidéo sont payants. Mais il y a aussi beaucoup de sites vous permettant de jouer gratuitement ou à bas prix. Parlant des jeux de hasard, ne jouez pas tout de suite pour de l’argent réel. Même si vous avez trouvé le meilleur poker en ligne, il y a les risques de perdre tout votre argent. Entraînez-vous d’abord en mode gratuit.

En vous basant sur les conseils cités plus haut, vous pourrez facilement trouver le meilleur jeu pour le débutant et jouer pour votre plaisir. Pour faire ce guide, nos experts ont lu maintes recommandations et avis des joueurs professionnels, ainsi que de simples amateurs qui ont choisi quelques jeux vidéo les plus populaires. Vous pouvez jouer gratuitement à Ho…Sir ! et Emily is Away sur Steam, au jeu vedette de Nintendo Mario Kart, à Overwatch sur Xbox One et à bien d’autres jeux intéressants.

Parlant des jeux de hasard, le meilleur jeu pour le débutant est celui qui a le taux de redistribution le plus haut. NetEnt, Microgaming, Playtech, Novomatic sont les développeurs qui lancent les modèles différents avec de bonnes caractéristiques graphiques et d’excellentes fonctionnalités. Vous pouvez trouver le meilleur site de poker, choisir une des versions et jouer gratuitement ou pour de l’argent réel. Il y a plusieurs variantes de la roulette, du blackjack, des machines à sous. Quel que soit votre choix, essayez de vous reposer et de vous amuser !