Interview Cyberpunk 2077 – Charles Germain, directeur artistique de l’adaptation française

Dans la liste des jeux les plus attendus de l’année figure en tête de gondole le prochain projet de CD Projekt : Cyberpunk 2077. Un triple A d’envergure dont l’adaptation française sera un des éléments scrutés de la part du public lors de sa sortie en septembre prochain. Pour l’occasion, nous avons eu le plaisir d’échanger pour cette interview sur Cyberpunk 2077 avec Charles Germain, le Directeur Artistique principal du doublage VF (que nous remercions chaleureusement au passage).

Salut Charles. Alors, si tu te présentais un peu, toi et ton métier, pour les gens qui te découvrent ?

Salut, alors, je m’appelle Charles Germain, et je travaille pour la Marque Rose en tant que Directeur Artistique de la VF pour Cyberpunk 2077. Mon travail consiste à réaliser des castings pour les différents personnages du jeu, puis en fonction des retours de CD Projekt (qui sont, au final, les décisionnaires), je m’occupe de gérer l’ensemble du cast choisi lors de l’adaptation française. Je travaille sur ce projet avec ma compagne Emilie Stachnick, avec qui je travaille depuis quelques années pour la D.A. de différents jeux (le reboot de God of War, Star Wars Battlefront II notamment).

Tu nous expliques un peu comment se passe le travail de localisation pour Cyberpunk 2077 ?

Tout d’abord, il y a un pool d’auteurs, qui s’occupe d’abord de la traduction pure et dure, puis ensuite, ils travaillent sur l’adaptation culturelle. Moi, de mon côté, j’ai accès à leur travail pour par exemple voir les scènes avant, et comprendre le pourquoi du comment pour avoir un travail plus efficace ensuite. En fait, on est archi-connectés, c’est impossible de marcher seul dans ce domaine, tout est imbriqué.

De ce que tu en as vu, tu qualifierais comment l’expérience de Cyberpunk 2077 ?

Ça va être énorme, je ne peux rien dire de plus, mais wouah. La map est vraiment étendue, les possibilités semblent énormes dans le jeu. Ça m’apparaît vraiment comme la dystopie futuriste parfaite. Et au niveau du son, la spacialisation va être fournie, imagine un univers dans le type Blade Runner, avec des sons partout, des pubs qui passent sur des panneaux, du monde en permanence, c’est tellement vivant !

On est tous comme des gamins en travaillant dessus, et je pense vraiment qu’il y a une claque à prendre.

Pour Keanu Reeves, c’est bien Jean Pierre Michael qui a doublé ? C’était comment le travail avec lui sur ce personnage ?

Oui. Il faudrait lui demander à lui (rire). On s’est côtoyé en doublage conventionnel, et on se connaît depuis 20 ans. Jean-Pierre est un comédien exceptionnel, il excelle partout, c’est incroyable !

Comment se passe le doublage en tant que tel pour le jeu vidéo ?

Dans le jeu vidéo, il y a une partie où tu joues réplique par réplique, c’est celle qui va généralement plus vite, avec par exemple les phrases in game très courtes du style “à gauche !”, “Là !”. En cinématique, on retrouve souvent (mais pas toujours) un support vidéo afin de permettre de coller au mieux, et parfois même, les bouches sont réanimées après le travail d’adaptation. Il y a de tout, et cela dépend de l’éditeur. Tu peux imaginer qu’un triple A comme celui de CD Projekt a mis les petits plats dans les grands, et ils offrent tout ce qu’il faut pour bosser plus que correctement.

Après, il nous arrive parfois de devoir bosser en flux tendu avec certains éditeurs, ce qui demande de l’adaptabilité, et surtout de la concentration pour rendre le meilleur travail possible. Ça nous arrive d’ailleurs de faire et refaire certaines choses en fonction de l’évolution du jeu.

Comment c’est de travailler avec CD Projekt ?

En toute sincérité, c’est bien. On nous fournit tout ce qu’il nous faut en temps et en heure, on a le bon matériel pour réaliser un travail de qualité, et puis surtout le studio prend le temps de s’occuper des adaptations. Par exemple, lors du choix des voix, CD Projekt prend le temps d’examiner chacune d’entre elles, il y a un vrai temps donné pour tout ça. De plus, le studio écoute parfois des sessions, ils nous aident s’il nous manque des infos, c’est sympa.

T’as des bons souvenirs de D.A. avant Cyberpunk 2077 ?

Je suis très fier du travail réalisé pour le reboot de God of War sur PS4. Avoir de tels retours sur la VF, c’est vraiment super. Tout était nickel, on avait un casting de rêve, c’était un vrai plaisir de bosser avec cette équipe. Le studio n’a pas lésiné sur les moyens.

Dans un autre registre, je peux citer Star Wars Battlefront II, où on courait avec des sacs à dos assez lourds autour des micros pour avoir une prise réaliste de paroles au pas de course. Il ne nous manquait plus que les barres de prot’ et les t-shirts Décathlon (rire).

Il y a un jeu pour lequel tu aurais rêvé de faire la D.A. ?

Ah, Ghost of Tsushima sans hésiter. J’aurais adoré le faire, je vois pas mal de choses dessus sur la localisation (le studio étant à côté), et la dramaturgie des personnages m’attire vraiment, on se rapproche du plaisir de God of War à ce niveau-là.

Et toi, niveau jeux vidéo, tu as des préférences ?

Ah, je vais faire le mec plan-plan, mais j’aime bien jouer à Warcraft, et en ce moment, je joue pas mal à Assassin’s Creed Odyssey. Après, de manière générale, je joue à plein de trucs, mais vu que je n’ai pas toujours le temps, il m’arrive de regarder pas mal de liveplay, ou de vidéos uniquement composées des cinématiques d’un jeu vidéo, ce qui est top pour que les comédiens puissent voir leur travail après. Et surtout qu’ils comprennent parfois les consignes un peu “différentes” qu’on peut leur demander.