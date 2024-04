inKOMBINI – un Supermarket Simulator made in Japan

Le kombini de inKOMBINI est une abréviation japonaise de l’anglais « convenience store » (magasin pratique, littéralement). C’est un peu le Carrefour City japonais (mais pas que), que l’on rencontre dans les jeux Yakuza/ Like a Dragon sous l’enseigne Poppo, par exemple. Ouvert de très tôt à très tard, on y trouve tout ce dont on a besoin au quotidien, aliments, plats préparés, produits d’hygiène, mais aussi presse, tabac ou la possibilité de recharger son téléphone et même de manger sur place.

Véritable lieu de vie, sans vraiment d’équivalent chez nous (ce qui y ressemble le plus, c’est peut-être les magasins des stations-services, sur l’autoroute…) c’est un emblème de la culture japonaise contemporaine qui a même remporté le prix Akutagawa, le « Goncourt japonais », en 2016, avec le roman Kombini Ningen, traduit en français sous le titre La Fille de la Superette, de Sayaka Murata.

Alors il était temps que le jeu vidéo s’en empare ! Ce sera chose faite avec inKombini, premier jeu du studio indépendant tokyoïte Nagai industries. À l’image du roman cité ci-dessus, le jeu utilisera le décor du kombini pour narrer des tranches de vies. « One store. Many stories », un magasin, de nombreuses histoires, annonce la promo du jeu. On y incarne une employée de superette qui devra gérer le magasin, qui sera surtout un lieu de rencontres et de dialogues. Si le gameplay réclamera de gérer ses rayons, faire du réassort ou livrer des commandes, ce sont les différents personnages rencontrés qui seront au centre de cette expérience essentiellement narrative.

Le jeu se veut chill, sans difficulté particulière, et mettra l’accent sur ces petits détails de la vie qui peuvent devenir si importants… On pense, dans un dispositif complètement différent, à Unpacking, dont le cœur se situait aussi dans ces petits détails, ou à Night Call, le jeu dans lequel incarner un chauffeur de taxi était un prétexte pour se voir raconter toute une série d’histoires, surréalistes, intimes ou très noires…

inKOMBINI sortira début 2025, sans plus de précision pour le moment, en dématérialisé uniquement, sur tous les supports actuels.