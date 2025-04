Switch 2 – Une hausse des prix seulement pour les américains ?

Difficile de passer à côté tant son impact sur la stabilité financière mondiale, bien au delà même du jeu vidéo, continue de se faire ressentir jour après jour. Depuis que Donald Trump est apparu sur les écrans du monde avec sa pancarte affichant des droits de douane pharaoniques qu’il mettait en place sur les produits importés de très nombreux pays du monde, c’est le branle-bas de combat jusqu’à la tête même des états pour gratter quelques ajustements. Et bien sûr, en cette année de lancement de sa Nintendo Switch 2 pour le géant nippon, une augmentation des droits de douane sur les importations venant de Chine, atteignant 145 % (!), aura un impact significatif sur sa situation financière.

Ainsi, pour mieux préparer le lancement de ses précommandes, pourtant annoncées initialement pour le 8 avril, Nintendo a fait le choix de les suspendre sur le territoire américain. Nous étions alors suspendus à la décision de ses dirigeants, dans un contexte où les prix annoncés pour la machine, et surtout ses jeux, cristallisent déjà de très nombreuses critiques. Et c’est finalement dès le 24 avril prochain que les joueurs américains pourront précommander leur Switch 2 et ses jeux aux tarifs initialement annoncés. Les accessoires quant à eux vont subir une augmentation générale de leurs prix, alors même que le président américain a annoncé une suspension de cette hausse des tarifs douaniers de 90 jours.

Ainsi, par exemple, la paire de Joy-Con 2 sera désormais facturée 94,99 $ (+5 $), la manette pro passe de 79,99 à 84,99 $ et la station d’accueil augmente elle de 10 $ pour atteindre les 119,99 $. Ça commence à faire beaucoup là. Et il serait naïf de penser que cette situation ne nous concerne pas ou très peu en Europe. Il n’y a d’ailleurs pas besoin de chercher bien loin l’exemple parfait avec la très récente augmentation de la PS5 Digitale de 50 € chez nous à cause d’une « inflation élevée et des taux de change en constante évolution ». Des raisons qui semblent bizarrement épargner le marché américain qui, pour la seconde fois avec la PS5, n’en subit pas les conséquences, PlayStation ayant décidé de ne pas froisser le marché numéro un et de combler cette perte via les autres territoires.

Pourquoi alors Nintendo n’en ferait pas de même ? Si d’aventure demain, la hausse des droits de douane se confirmait aux valeurs annoncées par le président américain, Nintendo ne pourrait-il pas décider de faire supporter cette perte financière sur les autres pays du monde plutôt que d’uniquement la faire subir au marché américain ? Imaginez-donc, si ces taxes sur les importations se confirmait sur du long terme, on pourrait voir le prix de la machine dépasser allègrement les 700 $. Autant dire qu’à ce prix, le consommateur américain y regarderait probablement à deux fois avant de passer à la caisse.

On a communément tendance à se dire qu’il faut éviter d’acheter ses consoles dès leurs lancements, et d’un point de vu technique, cela continue de se justifier. Au fil des mois et des mises à jour matérielles, les premières versions peuvent être inférieures aux dernières itérations de machine (la batterie de la V2 de la Switch, fortement améliorée, en étant un bel exemple). Mais le monde semble aujourd’hui marcher sur la tête et la folie autour des prix du jeu vidéo, le rapprochant de plus en plus d’un loisir de luxe, a changé la donne. Les prix ne baissent plus avec le temps, bien au contraire, et finalement, on se demande si, dans cinq ans, on ne se dira pas qu’une Switch 2 à 470 € (ou 510 pour un pack), ce n’était finalement pas une bonne affaire…