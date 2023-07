Immortal Fenyx Rising – Nouveau sacrifice sur l’autel de l’Assassin ?

Jusqu’à présent, rien n’était encore affirmé de manière claire par Ubisoft quant à une suite destinée à Immortal Fenyx Rising sorti en 2020. Seules des informations officieuses circulaient, lesquelles étaient notamment du fait du bien réputé Jeff Grubb. Ces dernières avançaient même la présence d’un plan fondé sur plusieurs titres ainsi que l’une des thématiques choisie par les développeurs pour un éventuel opus : quand le précédent envoyait son joueur à la rencontre de certaines figures issues de la mythologie grecque, l’un des suivants devait, lui, se concentrer sur le folklore hawaïen. Mais cette perspective ne verra finalement peut-être jamais le jour. Car si une rumeur avait fait naître le projet, une nouvelle (encore très officieuse) vient très récemment de l’abattre.

Immortal Fenyx Rising assassiné ?

Selon Video Game Chronicle (qui tient ses informations de plusieurs sources censément fiables et proches de la production), le développement de la suite aurait tout bonnement été annulé par Ubisoft. C’est que l’éditeur aurait estimé qu’il lui serait difficile d’en faire une franchise de poids, et ce, malgré l’assez bonne réception critique accordée, même si commercialement parlant, ce dernier n’a pas été un franc succès. Mais si ce revirement s’avère, le manque d’attrait dont pourrait souffrir la franchise est-elle la véritable, ou du moins, l’unique raison ?

Évidemment, ce type de rumeurs attire l’attention, d’autant que, dans ce cas-ci, on ne peut s’empêcher de les mettre en relation avec d’autres parues précédemment, que ce soit le mois dernier ou un peu plus tôt dans l’année. Lesquelles ? Eh bien, il s’agit de celles centrées sur la licence la plus porteuse d’Ubisoft : Assassin’s Creed. Et, à vrai dire, c’est bien plus qu’un bruit, puisque, comme il a été communiqué tout récemment, on sait qu’Ubisoft renforce ses équipes en vue de la préparation de la prochaine aventure, à l’instar du projet Red, qui devrait suivre la sortie de Mirage prévue pour ce mois d’octobre, ainsi qu’Hexe, etc. Puis, ici et là, on parle même d’un remake consacré à l’un des opus appréciés par les fans, le fameux Black Flag. Une orientation somme toute logique, lorsque l’on compare les performances d’Immortals Fenyx au dernier AC Valhalla, lesquelles lui sont 70% inférieures.

Dès lors, il est tout à fait logique de repenser les effectifs et de les resserrer un peu plus vers le principal objectif, qui semble tout dessiné : relancer une société empêtrée dans une tendance plutôt négative financièrement parlant avec une licence plus fédératrice. Ce qui, soit dit en passant, est certainement assez risqué. S’acharner sur la même franchise est non seulement un aveu de faiblesse, Ubisoft n’ayant probablement pas assez confiance en ses projets originaux (en tout cas, c’est comme cela qu’on peut le voir), mais peut aussi causer certains dégâts sur un plan créatif. La société ne serait-elle effectivement pas en train de courir à grandes enjambées vers la stagnation et, à terme, vers sa fin ? Un scénario catastrophe, relevant plus de l’extrapolation qu’autre chose.

Dans la foulée de l’article publié par VGC, Ubisoft a apporté une réponse qui semble plus ou moins confirmé ce qui a été dit par le site, sans pour autant mettre des mots bien précis à cela. La firme évoque plutôt une « réaffectation de certaines équipes et ressources créatives au sein du studio québécois ». Voici ce qui a été clairement communiqué :

« Dans le cadre de notre stratégie globale, nous redirigeons et réallouons certaines équipes créatives et ressources du studio Québec vers d’autres projets non annoncés. […] L’expertise et les technologies développées par ces équipes serviront d’accélérateur pour le développement de ces projets clés axés sur nos plus grandes marques. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment. »

Est-ce les Assassin’s Creed ? Sûrement, mais pas seulement. Il faudra, semble-t-il, compter sur des projets « porteurs », à l’instar des Far Cry. On pourrait également compter sur Splinter Cell, dont un remake est – comme vous le savez – attendu, mais aussi Star Wars Outlaws et The Division. Une orientation qui pourrait même causer par la suite de nouvelles annulations ? À voir. Cependant, on imagine déjà voir le fameux Skull & Bones suivre ce chemin, et pourquoi pas Beyond Good & Evil 2, pour lequel, à mesure que le temps passe, on est de moins en moins confiant…