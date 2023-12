Hellblade 2 – Une fenêtre de sortie après un trailer fracassant

Les Game Awards, cette année encore, nous ont prouvé qu’ils étaient la cérémonie la plus prisée et la plus suivie du monde vidéo ludique. L’occasion pour les fans et les créateurs de se retrouver afin de célébrer leur amour pour le jeu vidéo ainsi que pour couronner les titres les plus marquants de l’année.

De par son statut grandissant, la cérémonie attire toujours plus d’éditeurs qui souhaitent révéler leurs nouvelles pépites ou de nouvelles informations sur leurs jeux en cours de développement. Cette tendance en retour rend les Game Awards toujours plus attractifs aux yeux des joueurs dans un cercle vertueux qui semble rendre ce rendez-vous incontournable pour l’industrie. Certains créateurs, qui ont pu profiter de la cérémonie pour diffuser des trailers de leur jeu, semblent satisfait de l’effet marketing car ils reviennent et semblent créer un lien tout particulier avec l’événement tenu par Geoff Keighley.

C’est le cas du studio Ninja Theory qui a partagé une bande annonce d’Hellblade 2 aux Game Awards 2019, puis un premier trailer de gameplay à l’édition de 2021 et cette année Ninja Theory revient de nouveau sur le devant de la scène avec de nouvelles images du jeu aux Game Awards 2023.

Le trailer de cette année contient des extraits de cinématiques ainsi que des phases de gameplay et délivre des visuels fabuleux graphiquement. Il nous promet de retrouver l’univers du jeu et ce à travers les yeux d’une Senua endurcie par ses aventures du premier volet. Cependant, à l’inverse de celui-ci où elle est seule face à ses démons, on voit dans ce nouvel opus que Senua sera en interaction avec d’autres personnages. L’occasion de voir comment notre héroïne gérera sa vie extérieure tout en étant sous l’œil (et la voix) des ses Furies intérieures. Toutefois, la vie en communauté ne sera pas la seule chose que Senua devra affronter. Les attaques d’ennemis d’autres tribus seront toujours présentes. Conjointement à cela, les êtres humains ne semblent pas être les seuls choses que Senua devra combattre dans ce nouvel épisode de Hellblade.

À la fin de ce trailer nous avons enfin une fenêtre de sortie pour le jeu. Quatre ans après une première annonce, Hellblade 2 est officiellement programmé pour une sortie en 2024. Malheureusement, il vaut mieux ne pas espérer voir le jeu en magasin avant le deuxième trimestre de l’année au plus tôt… Comme toutes les exclusivités Xbox, le jeu sortira sur les Xbox Series ainsi que sur PC et rejoindra le catalogue du GamePass.