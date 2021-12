Halo – Master Chief sur grand écran : enfin une réalité

C’est une des plus grosses annonces de ces Game Awards 2021 : la série Halo produite par Paramount a été enfin révélée au grand public. On savait déjà que la série était en production depuis des années, mais cette fois on a de vraies images. Et mon dieu que c’est beau ! On s’excuse de se réjouir autant mais clairement, le budget y est, et ça se voit. On va essayer de vous faire un bref résumé de ce que l’on apprend grâce aux images que l’on a eu lors de la conférence.

Le trailer commence et on entrevoit un vaisseau UNSC (United Nations Space Command, une faction de l’univers) qui survole une base. Ensuite, l’image se déplace vers notre fameux Master Chief marchant dans ce qui s’apparente des ruines, pour ensuite avoir une vue globale d’une gigantesque ville. Plusieurs plans s’entremêlent, entre par exemple le Dr Halsey, personnage récurrent de la série, ou encore des plans sur des troupes de soldats ODST.

La maigre bande annonce se finit sur ce gros plan de Master Chief, et on ne peut s’empêcher de ressentir des frissons. On voit bien à la qualité des images les moyens colossaux qui ont dû être déployé pour réaliser la série. Mais au niveau du casting, c’est tout aussi fourni.

La première saison se divisera en neuf épisodes, réalisée entièrement par Otto Bathurst, qui a entre autre réalisé le Robin des bois de 2018, quelques épisodes de Peaky Blinders, et a même travaillé sur la série Black Mirror. Entre autre, le rôle de Master Chief sera assuré par Pablo Schreiber (13 hours, Criminal Squad,…), et pour finir cette liste évidemment non exhaustive, le Dr Halsey sera interprétée par Natascha McElhone, qui a joué pour anecdote dans The Truman Show. On espère que tout ce beau monde arrivera à sublimer la série Halo.

Les fans de la saga sont tout de même gâtés en cette fin d’année. Halo Infinite qui a assuré une sortie qui s’est faite entendre, et si on en croit les retours du mode multijoueur et du mode solo, c’est une franche réussite. Master Chief n’est pas mort, et compte bien faire régner l’ordre dans la galaxie face aux Covenants. La série n’a pas encore de date de sortie claire, mais ce sera sûrement pour courant 2022 !