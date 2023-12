God of War – La première trilogie bientôt de retour ?

En presque vingt ans et cinq jeux, Kratos est devenu l’un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo moderne. Bestial, brut, mais aussi sensible et attachant, difficile de ne pas apprécier le demi-dieu et le monde créé autour de lui par le studio Santa Monica. Cette notoriété est particulièrement due aux deux derniers opus, God of War (jeu de l’année aux Game Awards 2018) et God of War: Ragnarök, qui ont permis au héros d’effectuer une transition vers un type de jeu plus accessible, plus grand public.

Mais avant de rencontrer les dieux et légendes de la mythologie nordique, Kratos avait déjà eu une première vie bien remplie et tout aussi mouvementée dans la péninsule grecque. Et si les références à ce passé sont nombreuses dans les deux derniers opus du jeu, beaucoup de jeunes joueurs n’ont sans doute pas eu l’occasion de poser la main sur ces premières aventures dans le territoire de Zeus, achevées en 2010.

Ce ne serait peut-être plus qu’une question de temps. Selon des premières rumeurs lancées par Nick Baker sur son podcast XboxEra, Santa Monica Studios étudierait avec attention la possibilité d’un remaster de la trilogie grecque de God of War. Quand on sait que Nick Baker était accompagné du souvent bien renseigné Jeff Grubb, on peut sans doute accorder du crédit à ces rumeurs.

D’un point de vue purement marketing, on comprendrait aisément que le studio californien franchisse le pas. Avec plus de 30 millions de ventes en cumulés, les deux derniers jeux de la saga ont déjà battu des records et engrangé les prix les plus prestigieux. Proposer à un nouveau public les premières aventures de Kratos qui leur sont sûrement méconnues serait sans aucun doute un bon moyen de continuer à surfer sur la vague du succès, en attendant un nouvel opus, sur la génération actuelle ou la suivante.

Rappelons tout de même que les jeux de la période grecque de God of War sont très différents de ceux de la période nordique. Après trois épisodes de beat’em all rythmés et sanglants avec les personnages de la mythologie grecque, la main a été donné à Cory Barlog, qui a lui fait le choix du jeu d’action/aventure dans les royaumes du nord avec le succès qu’on lui connait. Malgré tout, certains fans de la première heure n’avait pas apprécié le passage de Kratos à un monde plus grand public (mais pas tout public pour autant) et avaient quitté le navire.

Maintenant, si le projet venait à se concrétiser, quelle forme prendrait-il ? Simple remaster ou remake ? Le remaster permettrait une refonte graphique sans doute nécessaire aux deux premiers God of War qui ont bien vieilli. Pour God of War III, déjà remasterisé en 2015 sur PS4, ce ne serait par contre qu’une redite.

Le remake permettrait quant à lui d’imaginer des changements de gameplay et de scénario pour la trilogie grecque, à l’image du travail récent de Square Enix sur Final Fantasy VII. L’idée est bien plus excitante, mais semble malheureusement difficilement réalisable.

Les premières rumeurs font état d’une sortie possible fin 2024 ou début 2025 pour cette nouvelle version de la trilogie originelle. Ça ne fait pas beaucoup de temps pour un travail de l’ampleur d’un remake, surtout qu’on parle de trois jeux à la fois. À moins bien sûr que le studio ne travaille dans l’ombre depuis longtemps sur le projet.

Santa Monica choisira-t-il la solution de facilité avec le remaster, ou celle de l’audace avec un remake des premières aventures de Kratos ? A moins que la rumeur n’en reste finalement au stade des mots… Et vous, quel serez votre rêve pour la première trilogie God of War ?