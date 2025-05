Risk of Rain 2 – le DLC Alloyed Collective annoncé, la rédemption de Hopoo Games et Gearbox ?

Après une sortie mouvementée pour son précédent DLC, Risk of Rain 2 revient avec Alloyed Collective. Nouveau contenu, nouveaux espoirs… mais aussi une communauté qui reste méfiante et souhaite avant tout que les équipes prennent le temps nécessaire à un contenu de qualité…

Hier, le 9 mai 2025, à l’occasion de la PAX East, Gearbox Publishing et Hopoo Games ont dévoilé le prochain DLC pour Risk of Rain 2, intitulé Alloyed Collective. Prévu courant 2025 (sans date annoncée), ce contenu marque une volonté claire de renouer avec la communauté et de stabiliser durablement la licence, après une période mouvementée.

Développé par Hopoo Games et publié par Gearbox, Risk of Rain 2 est un roguelike coopératif à la troisième personne sorti en 2020, suite du jeu original en 2D. Il se distingue par une montée en puissance explosive, une difficulté croissante à mesure que le temps passe, et une forte rejouabilité, seul ou à plusieurs.

Pour accompagner le trailer d’annonce, voici tout ce que contient ce DLC. Avec ce nouveau contenu, les joueurs partiront explorer une planète inédite : Solus, divisée en six biomes. Ainsi, Pretender’s Precipice déploie des falaises fracturées et des tunnels oubliés, tandis que Iron Alluvium évoque un site minier désertique aux foreuses encore actives. Repurposed Crater s’impose comme une forteresse industrielle enfouie dans un cratère ancien, et Conduit Canyon étire ses couloirs métalliques traversés de conduits énergétiques. Deux autres zones restent à découvrir.

Du côté des survivants, deux nouveaux personnages jouables sont annoncés : l’un totalement inédit, l’autre issu du premier Risk of Rain — un clin d’œil qui n’a pas échappé aux fans. Si les noms ne sont pas encore confirmés, la communauté spécule déjà sur des retours comme HAN-D ou le Miner.

L’équipement s’enrichit aussi, avec sept nouveaux types de drones personnalisables via une station dédiée, apportant plus de souplesse stratégique aux runs. Le bestiaire, lui, gagne sept créatures inédites, créées par les Solus, ainsi qu’un boss final pensé pour dynamiter les fins de partie.

Côté loot, quinze nouveaux objets viendront étoffer les builds possibles et renforcer encore l’effet “boule de neige” propre au jeu. Bonne nouvelle : en multijoueur, un seul joueur devra posséder le DLC pour en activer le contenu visible (biomes, ennemis, objets), mais seuls les détenteurs pourront jouer les nouveaux survivants et débloquer les éléments associés.

Si Alloyed Collective attire autant l’attention, c’est aussi parce qu’il suit un précédent DLC, Seekers of the Storm, sorti dans des conditions techniques très critiquées. Bugs, mécaniques cassées, framerate influant sur le gameplay,… les reproches avaient été nombreux. Depuis, Gearbox a multiplié les correctifs et engagé une roadmap de rééquilibrage pour redresser la barre et reconstruire une dynamique de confiance avec les joueurs.

Aujourd’hui, Alloyed Collective suscite autant d’intérêt que de prudence. La communauté, encore marquée par les faux départs du passé, observe cette nouvelle annonce avec un certain recul. Mais une chose semble claire : les joueurs sont désormais plus enclins à attendre un contenu solide et bien fini, quitte à patienter quelques mois de plus. Plutôt qu’un lancement précipité, c’est un retour en confiance que les fans espèrent cette fois-ci.