Demon Slayer – Des nouvelles de l’adaptation PS4 début février

Janvier fut sans conteste le mois du retour des adaptations de grandes licences du cinéma en jeu vidéo, avec les annonces de futurs jeux Indiana Jones, Star Wars et James Bond. C’est également l’occasion d’avoir à nouveau des nouvelles concernant l’adaptation de l’un des mangas phares du moment, Demon Slayer.

Rappelons que Kimetsu no Yaiba (son nom dans la langue de Takeshi Kitano), publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump de 2016 à 2020, est un immense succès dans son pays d’origine. Une popularité qui s’est également étendu au reste du monde, notamment avec la sortie de son adaptation animé, elle, toujours en court.

Le portage des aventures de Tanjiro et Nezuko sur console était donc à prévoir. Celle-ci fut annoncé en mars 2020 pour ensuite laisser les fans sans nouvelles, hormis un message au début du mois de janvier pour signaler le bon avancement du projet.

Et bien il semblerait que les équipes derrière le futur titre soit sur le point de communiquer aux fans de nouvelles informations sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan. Ces informations seraient transmises via le numéro du Weekly Shonen Jump du 8 février prochain. De plus, il est tout à fait possible que ces informations nous parviennent avant cette date.

En effet, il est courant que le contenu du Weekly Shonen Jump soit partagé sur internet quelques jours à l’avance. De fait, il est possible de spéculer sur l’arrivée des informations pour le 4 février.

Reste à savoir quelles seront ces informations. Passant par le magazine de prépublication, on peut s’attendre à de nouvelles images et une date de sortie japonaise. Néanmoins, rien n’empêche la sortie d’un nouveau trailer à la date de publication du dit magazine.

En tous cas, l’on espère que ces nouvelles informations viendront rassasier les fans de l’œuvre qui n’attendent que de poser la main sur cette première adaptation du manga tant adulé.