Du collector et une date de sortie pour Ratchet & Clank: Rift Apart

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Sony nous présentait en grande pompe sa future PlayStation 5, en dévoilant au passage un nombre assez impressionnant d’exclusivités à venir. Nous avons déjà eu la chance de poser les mains sur l’excellent Demon’s Souls Remake, et il ne reste que peu de temps avant la sortie de Kena: Bridges of Spirits. Un rythme d’une grosse sortie tous les deux mois qui va prochainement voir apparaître Ratchet & Clank: Rift Apart.

“Enfin !” diront les fans ayant attendu des années avant de voir une nouvelle aventure du Lombax le plus célèbre de la galaxie. Une attente qui portera bientôt ses fruits, puisqu’on le rappelle, Insomniac Games semble avoir mis les petits plats dans les grands pour le retour de l’une des mascottes les plus connues de l’ère PS2. En effet, souvenez-vous, la communication du studio à l’époque disait:

“Ressentez les actions du Lombax grâce à la vibration haptique de la DualSense. Maximisez les sensation ressenties armes en mains grâce aux déclencheurs adaptatifs avancés. De plus, le SSD vous permettra de sauter de planète en planète à pleine vitesse. Le son 3D de Tempest vous plongera au plein cœur de l’action et vous fera découvrir des mondes fantastiques en 4K et HDR dynamiques. Et si vous voulez jouer en 60 images par seconde, Ratchet & Clank: Rift Apart proposera aussi un mode performance.”

On n’en attendait pas moins de la next-gen ! Un jeu qui cartonnera sans nul doute, et qui sera proposé en plusieurs éditions avec évidemment quelques bonus de précommande, comme le Pixelator, ou l’armure Carbonox du deuxième opus sorti sur PlayStation 2. Enfin, le titre se dote aussi d’une version numérique Deluxe fixée à 89,99€ qui contiendra un ensemble de cinq armures, une bande-son ainsi qu’un artbook numérique, sans oublier quelques raritanium (monnaie d’échange du jeu pour obtenir les items les plus sympathiques du jeu).

Pour ce qui est de la date de sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games l’a fixée au 11 juin 2021, en exclusivité sur PlayStation 5, bien entendu.