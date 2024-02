Crusader Kings III – Une feuille de route 2024 bien chargée

On le sait bien, Paradox Interactive fait partie des éditeurs qui adorent nous arroser de contenus additionnels pour nous faire débourser toujours plus sur leurs plus gros titres. C’est alors sans surprise que l’équipe de Crusader Kings III annonce une feuille de route chargée comptant deux extensions et un pack d’événements à sortir pour l’année 2024.

Pour ceux qui seraient déjà nostalgiques de l’épidémie de COVID, Crusader Kings III : Legends of the Dead ouvrira le bal le 4 mars avec son lot de maladies. Ce sera l’occasion de trembler face à l’avancée inéluctable de la peste noire ou de se rappeler que la rougeole n’a pas toujours été une maladie aussi bégnine qu’aujourd’hui. En contrepartie de ces événements tragiques, il sera temps de se faire une place dans les livres d’histoire avec un nouveau système de légendes qui pourront accroître l’influence de sa dynastie. S’il faut pour cela chouchouter un barde ou contrefaire quelques récits, ce ne sera donc que pour le bien de sa descendance.

A l’été, ce sera au tour de Crusader Kings III : Roads to Power de faire son entrée, nous permettant de se hisser à la tête de l’Empire Byzantin et de son complexe système administratif fait de gouverneurs aux ambitions parfois dangereuses. Pour y gagner les faveurs de l’empereur, il faudra ainsi s’escrimer à amasser de l’influence. Il sera également possible de déserter le trône pour choisir plutôt la vie d’un aventurier apatride errant à travers le monde à la recherche d’or et de gloire : une toute autre voie, donc, vers le pouvoir.

Enfin, la fin de l’année devrait accueillir le pack d’événements Wandering Nobles permettant d’adopter un style de vie de vagabond et de découvrir de nouvelles activités liées au voyage. Associés au pack cosmétique Couture of the Capets sorti ce 6 février, ces différents contenus formeront la saison III de Crusader Kings III qu’il est déjà possible de précommander pour la coquette somme de 44€ (réduction de 20% pour le bundle incluse). Tout cela viendra s’ajouter aux deux extensions, trois flavor packs, deux packs cosmétiques et au pack d’événements déjà sortis.

Alors il grimpe, grimpe, grimpe le nombre de contenus additionnels pour Crusader Kings III, et il y a fort à parier que ce n’est pas près de s’arrêter. Son prédécesseur, Crusader Kings II, avait ainsi atteint les treize extensions et les douze packs d’unités, sans compter les nombreux packs de musiques, de portraits et autres ajouts payants permettant de personnaliser son expérience de jeu : en tout, de quoi y laisser environ 300€. Une rengaine que l’on retrouve sur bien des titres distribués par Paradox, de Cities: Skylines à Age of Wonders en passant par Hearts of Iron.

Alors, si l’on considère les récents déboires de Paradox entre année fiscale compliquée, fermeture des locaux d’Umeå et Malmö, lancement chaotique de Cities: Skylines 2 et séparation avec Harebrained Schemes sur fond d’échec de The Lamplighters League, on peut s’attendre à ce que la valse des contenus additionnels se poursuive pour les gros succès de l’éditeur qui a laissé quelques plumes dans l’année écoulée.