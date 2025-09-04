Le FriendSlop est-il la renaissance du jeu Co op convivial ?

On navigue souvent entre l’incompréhension et la fascination face au succès de certains jeux. On peut s’interroger sur la popularité de titres qui semblent si « simples » alors que nos favoris restent dans l’ombre.

Pourtant, des jeux comme Among Us et Lethal Company excellent à capter l’attention médiatique. Leurs concepts, basés sur la tromperie, la coopération chaotique ou l’absurdité, sont parfaitement adaptés au streaming et créent du contenu instantanément viral.

Cette tendance soulève une question légitime : ne serions-nous pas en train d’assister à une véritable renaissance du jeu coopératif sous la forme du Le « FriendSlop » ?

Co op, grosse demande, petite production

Dans notre définition du jeu co op ici nous parlons de PVE (abréviation de Player Versus Environnement), exit donc toutes les formes de coopération face à d’autres joueurs comme League of Legends, Counter Strike et consorts… De plus, nous parlerons ici de genre, raccourci évidemment simpliste qui évite la répétition de formules longuettes.

Si le genre occupe les esprits, la situation est tout de même plus étrange quand on parle de sa place dans le marché. En effet, d’après Video Game Insight les jeux co op ne représentent en 2024 que 5% des jeux sortis mais plus de 45% des jeux vendus. Avec le succès fracassant de Palworld et Helldivers 2 (entre autres) occupant à eux seuls plus de 75% des ventes, les joueurs se sont immédiatement tourné vers la co op pour occuper leur soirée.

Mais la co op inclue également les jeux d’Hazelight Studios dont le fameux It Takes Two récolte le Game of the year 2021 et dont les ventes suivent le rythme pour ce dernier autant que pour le 3ème jeu du studio : Split Fiction. Situation étonnante puisque le studio semble être le seul à proposer une expérience en duo à la portée AA voir AAA.

En termes de marketing, le succès de ces jeux est facile à comprendre : les joueurs eux-mêmes se chargent de la promotion en en parlant autour d’eux. Les réseaux sociaux incitent au partage de moments mémorables, et les plateformes de streaming comme Twitch prospèrent sur la simple capacité d’un groupe d’amis à interagir et à s’amuser.

Les groupes génèrent d’eux même une pression sociale qui pousse à la caisse pour aller s’amuser avec les copains, opération facilité par le prix souvent dérisoire de ces jeux.

Pourtant la production, elle, ne suit pas vraiment. La faute certaine à une charge de travail supplémentaire au niveau du code, de potentiels serveurs (ajoutant par la même occasion une charge monétaire) et tout un tunnel de décisions à prendre concernant l’infrastructure globale du jeu.

En terme de game design par contre, les excuses se font plus rare. Le développeur n’est plus seul dans la fabrication du « fun » puisque le groupe d’ami qui se lance dans le jeu représente la seconde moitié de l’équation.

Nous voilà donc dans une étrange situation où certains groupes d’ami cherchent le prochain jeu qui occupera leur soirées… Et aucun gros studio ne répond à leur appel.

L’ascension de l’indépendance Post Burnout et la naissance du « FriendSlop »

Ce n’est qu’après avoir joué à Peak ou à Lethal Company avec cette idée en tête que tout s’éclaire : ce genre de jeu si particulier n’est appréciable qu’avec les bonnes personnes, ravivant la flamme inextinguible du jeu de canapé qui sommeille en chacun de nous. Jouer à un « FriendSlop », c’est avant tout profiter d’une expérience humaine et désorganisée.

Si l’on catégorise le genre par un nom dépréciatif, il n’en reste pas moins plus sympathique qu’il n’y paraît au premier abord. Les créateurs d’Untitled Goose Game semblent l’avoir bien compris et teasent depuis quelques temps Big Walk, un petit jeu du même acabit qui contient à peu de chose près tous les codes du genre.

Considérer que les jeux consistant à s’amuser avec des amis dans un espace en ligne désorganisé méritent le terme de « Slop », n’est-ce pas une façon de critiquer injustement l’essence même du jeu vidéo co op sous prétexte qu’il est surreprésenté médiatiquement ?