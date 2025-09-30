Battlefield 6 – Un trailer de lancement qui met en joue Black Ops 7

À une semaine de son lancement, Battlefield 6 sort la grosse artillerie avec une bande annonce de lancement en live action et se permet au passage un petit taquet à son concurrent de toujours : Call of Duty.

« Ennemis » historiques, les licences d’Electronic Arts et d’Activision suivent depuis longtemps des chemins différents, qu’il s’agisse de leur gameplay, de leur tonalité mais aussi de leur communication. Depuis longtemps, Call Of Duty aime promouvoir ses jeux en invitant des têtes d’affiches hollywoodiennes dans ses campagnes publicitaires. Samuel Worthington et Jonah Hill à l’époque de Modern Warfare 3 mais aussi Peter Stormare dans le rôle du remplaçant de Black Ops 2.

Ces petites incursions dans l’univers du FPS d’Activision avaient pour elles, à l’époque, d’être plutôt amusantes et la présence des différents acteurs se limitaient aux apparitions dans les spots publicitaires (Worthington a bel et bien prêté sa voix au personnage d’Alex Masson dans Black Ops 1, mais uniquement en tant que comédien de doublage).

Mais depuis quelques temps maintenant, et depuis l’arrivée de Warzone en 2020, la licence Call of Duty a eu à cœur de mettre en avant, par le biais de ses packs payants d’opérateurs, des personnalités et personnages venus de tous horizons. En dehors des soldats appartenant à l’univers de Warzone (Price, Farah, Stitch…) les joueurs prêts à mettre la main à la poche ont pu parcourir le champ de bataille dans les bottes du Terminator, des Tortues Ninjas, d’Art le Clown ou encore de Ash Williams. Des invités d’exception qui, peu à peu, décrédibilisaient le côté très sérieux des scénarios de Modern Warfare et de Black Ops. Rendez-vous compte que lors de votre traque de Perseus ou de Victor Zakhaev vous pouviez croiser Nicki Minaj et Lionel Messi sur le champ de bataille.

Comme ultime pied de nez à Call of Duty, Electronic Arts prend le contre courant de cette mode (ridicule) arrivée à bout de souffle avec le dernier trailer de Battlefield 6. La bande-annonce nous présente nos héros du jour : Zac Efron, Jimmy Butler (joueur de basketball), Morgan Wallen (chanteur) et Paddy Pimblett (combattant de MMA) débarquant d’un véhicule blindé, marchant au ralenti sur un pont new-yorkais en ruine. Et alors que notre valeureux casting semble prêt à en découdre, il se fait instantanément vaporiser par une roquette, nous montrant alors les vrais héros de ce Battlefield 6 : les opérateurs anonymes de la force Dagger 1-3. Avant de partir au casse-pipe, l’un des soldats demande innocemment « c’était qui ceux-là ? » avant qu’un autre lui réponde : « aucune importance ».

S’en suit d’impressionnantes images de combats et de destructions qui montrent également les différentes possibilités offertes par les opérateurs une fois en jeu. Enfin, la bande annonce se termine sur un texte simple mais efficace : « Seulement dans Battlefield », soulignant de ce fait que le jeu d’Electronic Arts et Battlefield Studios comptent bien s’appuyer avant tout sur le gameplay et non sur un casting ou une quelconque force publicitaire destinée à faire dépenser le plus possible aux de joueurs. Bien évidemment, Battlefield 6 n’échappera pas à la mode des passes de combats et autres cosmétiques payants, mais le message est clair : dans Battlefield aucune partie ne se ressemblera avant tout grâce aux possibilités offertes par le jeu.

Cette campagne n’est pas sans rappeler celle faite par Activision et Sledgehammer Games en 2017 à l’occasion de la sortie de Call Of Duty: WWII. Les différentes bandes-annonces de l’époque étaient rythmées par cette phrase « Boots on the ground » soulignant de ce fait le souhait du développeur de rester terre-à-terre et de s’éloigner au maximum des élucubrations futuristes qui avaient tant déçu à l’époque. Peut-être que Call Of Duty devrait prendre un peu exemple sur Battlefield en gardant un pied à terre ?