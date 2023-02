Assassin’s Creed Valhalla, c’est définitivement fini

Sorti en novembre 2020, Assassin’s Creed Valhalla aura occupé son développeur plus de deux années durant. Une période d’activité qui a ainsi permis au jeu de s’enrichir de pas moins trois DLC : La colère des druides, Le Siège de Paris et L’Aube du Ragnarok, lequel vient d’ailleurs de se distinguer il y a une dizaine de jours en recevant le premier Grammy Awards destiné au jeu vidéo. Et, en plus de cela, Ubisoft a également fait en sorte de pourvoir du contenu via des mises à jour gratuites déployées de manière constante. Une initiative qui prend maintenant fin par le biais d’un dernier geste.

Cependant, avec la mise à jour 1.7.0 qui s’est liée au titre ce 21 février, il s’agit moins de nouveaux éléments ajoutés que de petits correctifs visant à améliorer l’expérience de jeu et régler ainsi quelques inconvénients qui seront plus ou moins nombreux selon la plateforme ciblée. C’est ce que nous indique notamment le poids des données. Il existe, par exemple, tout un monde entre les versions Xbox Series et PS5, qui nécessitent respectivement 15 Go et 500 Mo d’espace libre pour pouvoir recevoir les diverses améliorations qui leur sont réservées. Lesquelles ? Eh bien, ça, on peut en prendre connaissance via le site officiel du jeu. Seulement, il est nécessaire d’avoir quelques connaissances d’anglais pour prendre en compte les renseignements dispensés par Ubisoft.

Retenons simplement que cet ultime patch servira seulement à stabiliser certains bugs. Et donc, si l’on se base seulement sur l’apport de contenu, on peut largement considérer qu’Assassin’s Creed Valhalla avait sonné sa fin il y a déjà un petit moment. Chose qui, plus précisément, remonte à décembre dernier avec l’ajout du « chapitre final ».

Bien qu’utile (même de façon légère), cette dernière mise à jour revêtira plus une valeur symbolique qu’autre chose. Cela montre en effet que désormais Ubisoft est, tout entier, tourné vers l’avenir de la série, qui se poursuivra prochainement avec l’épisode Mirage annoncé en septembre dernier. Un opus tout particulièrement attendu par les fans, qui ont certainement hâte de revenir vers une formule correspondant un peu plus à la série des Assassin’s Creed. Un épisode toujours prévu cette année 2023, cependant, avec tous les reports qui visent les productions prises en charge par l’éditeur français, il est difficile de ne pas éprouver quelques craintes à ce sujet… Skull & Bones et Avatar: Frontiers of Pandora nous l’ont récemment prouvé.