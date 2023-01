Assassin’s Creed Mirage – Retour aux sources

Avec Assassin’s Creed Origins sorti en 2017, Ubisoft avait choisi d’opérer une refonte à sa franchise des Assassin’s Creed en transformant le jeu en un gigantesque monde ouvert avec des caractéristiques de RPG, telles que des aptitudes à débloquer et choisir en fonction du style de combat, des choix à conséquences durant les quêtes, des relations avec certains PNJ à privilégier ou négliger, choisir le protagoniste entre une variante masculine ou féminine, etc, bref mettre le joueur face à des choix tout au long de l’aventure pour lui permettre de s’identifier au personnage et accroître l’immersion dans des représentations historiques soignées. Ainsi le joueur a-t-il pu visiter l’Égypte lagide et Alexandrie dans Origins, participer à la guerre du Péloponnèse dans Odyssey et parcourir la Grèce dans sa trière personnalisable, et enfin explorer et installer une colonie viking dans l’Angleterre médiévale avec Valhalla. Cette nouvelle formule a ses fans et ses détracteurs, bien qu’il soit difficile de critiquer Ubisoft sur la qualité du monde ouvert proposé et le travail de reconstitution historique des architectures et routines des PNJ. Mais peut-être n’est-ce pas la bonne franchise pour proposer de telles expériences ?

Quoi qu’il en soit, ceux qui n’aimaient pas ce virage opéré il y a quelques années vont être satisfaits d’apprendre que le prochain Assassin’s Creed Mirage, situé dans le Bagdad du IXe siècle, âge d’or du califat abbasside, va s’éloigner du chemin emprunté par les jeux précédents pour se rapprocher de celui des tout premiers titres de la franchise. En effet, dans une récente interview, Stéphane Boudon, le directeur créatif du jeu a confirmé que le jeu sera plus « traditionnel » :

« La création de Mirage a été le résultat de la convergence de plusieurs conclusions. Naturellement les premières viennent de notre communauté : Origins, Odyssey, Valhalla, sont tous des jeux incroyables avec la promesse de vivre une aventure fantastique et épique. Leurs dimensions ont été ajustées pour remplir leurs ambitions car ils contiennent tous des mécaniques de RPG. Mais parmi nos fans, nous avons commencé à entendre le désir pour un jeu avec une histoire davantage centrée sur un personnage et bâti sur les piliers des premiers jeux Assassin’s Creed, avec une dimension plus intime« .

Stéphane Boudon ajoute par ailleurs que la ville sera au cœur du jeu et particulièrement soignée :

« La puissance accrue des PC et consoles modernes mais aussi notre propre savoir-faire nous permettent d’avoir une carte plus riche et plus dense comparativement aux premiers jeux de la série. Et cela signifie davantage d’opportunités de gameplay pour nous, plus d’interactions entre les systèmes de jeu, plus de profondeur. Et cela signifie aussi davantage de détails immersifs pour traiter Bagdad comme l’un des personnages principaux du jeu« .

Enfin, dans le reste de l’interview nous apprenons le retour de la dissimulation dans les foules et un travail approfondi sur les systèmes de furtivité. Le jeu sera centré sur Basim plus jeune, un personnage rencontré dans Origins, et se tiendra comme un standalone dans la franchise.

Pour rappel, Assassin’s Creed Mirage est prévu pour une sortie en 2023 et l’un des nombreux jeux annoncés récemment par le groupe français à intégrer la franchise.