Armored Core VI – FromSoftware dépoussière les mecas

Alors qu’Elden Ring a raflé le grand prix de cette édition de Game Awards, FromSoftware a profité de cette attention pour dévoiler sa prochaine production. Délaissant les soulslikes à la surprise de certains, Hidetaka Miyazaki a décidé de ressortir les mechas du garage avec Armored Core VI Fires of Rubicon.

Voilà maintenant une dizaine d’années que la licence n’a pas fait parler d’elle. Cette annonce est l’occasion de déterrer l’une des séries les plus anciennes de FromSoftware, le plus vieil opus remontant à 1997. La licence a eu 15 jeux en l’espace de 16 ans, soit comme toutes les licences qui multiplient les jeux, les derniers opus n’ont pas été assez à la hauteur pour que le studio continue avec les Armored Core.

L’expression « Feed the Fire » ou « Nourir la flamme » pour les anglophobes, comme un clin d’œil à Dark Souls ou Elden Ring et pourtant, les images qui suivent révèlent des mechas dans un trailer explosif. L’ambiance et la patte artistique du studio se distingue dès les premières images dans un univers de science-fiction.

Tout ce que les fans espèrent d’un Armored Core semble se trouver dans cette bande-annonce : des robots géants bondissant, roulant et combattant sur une planète en feu. S’il ne s’agit que d’une cinématique, on peut dire qu’elle semble donner le ton de ce nouvel opus.

Pour l’instant, on ne sait que peu de choses sur cette suite hormis sa fenêtre de sortie prévue pour 2023. Le dernier titre de la série, Armored Core V était un jeu multijoueur construit autour d’équipes de joueurs contrôlant des parties d’une grande carte stratégique.

Si le peu d’informations ne nous permet pas de dire si Armored Core VI s’orientera vers quelque chose de similaire, une rumeur avait circuler au début d’année mentionnant un jeu d’action à la troisième personne avec des affrontements dynamiques au service d’une histoire complexe.

Cela reste à prendre avec des pincettes tant que nous n’avons pas plu d’informations, ce que l’on sait en revanche c’est que la sortie est prévue pour 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series ainsi que PS4 et PS5.